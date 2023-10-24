«Эйфелеву башню» демонтируют в центре Ростова-на-Дону

Posted 24 октября, 10:27
Published 24 октября, 10:27
Modified 24 октября, 10:29
Updated 24 октября, 10:29
Речь идет об огромном строении на Буденновском проспекте, где расположен ресторан «Париж». Ростовчане называют его легендарным, но он уже длительное время закрыт.
Горожане предполагают, что теперь здесь появится новое заведение, поэтому и проводится демонтаж.
«Ну и хорошо, зачем нам чужая башня», — заявили ростовчане в соцсетях.
«Очень вкусная кухня была в этом ресторане. Да и фильм там снимали. А башню не жалко, она не украшала фасад старого здания, и пользы никакой не было», — пишут горожане.
Ранее власти Ростова пообещали не сносить исторический дом на Шаумяна в зоне ЧС.