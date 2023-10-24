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Posted 24 октября, 10:27

Published 24 октября, 10:27

Modified 24 октября, 10:29

Updated 24 октября, 10:29

«Эйфелеву башню» демонтируют в центре Ростова-на-Дону

«Эйфелеву башню» демонтируют в центре Ростова-на-Дону

24 октября 2023, 10:27
Фото: rostovgazeta.ru
«Эйфелеву башню» демонтируют в центре Ростова-на-Дону

Демонтаж «Эйфелевой башни» начался в центре Ростова-на-Дону 24 октября

В Ростове-на-Дону начался демонтаж уменьшенной копии Эйфелевой башни, сообщил корреспондент RostovGazeta.

Речь идет об огромном строении на Буденновском проспекте, где расположен ресторан «Париж». Ростовчане называют его легендарным, но он уже длительное время закрыт.

Горожане предполагают, что теперь здесь появится новое заведение, поэтому и проводится демонтаж.

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«Эйфелеву башню» демонтируют в центре Ростова-на-Дону«Эйфелеву башню» демонтируют в центре Ростова-на-Дону
«Эйфелеву башню» демонтируют в центре Ростова-на-Дону
Фото: rostovgazeta.ru

«Ну и хорошо, зачем нам чужая башня», — заявили ростовчане в соцсетях.

«Очень вкусная кухня была в этом ресторане. Да и фильм там снимали. А башню не жалко, она не украшала фасад старого здания, и пользы никакой не было», — пишут горожане.

Ранее власти Ростова пообещали не сносить исторический дом на Шаумяна в зоне ЧС.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Демонтаж#Буденновский проспект
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