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Демонтаж

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2025
В Ростовской области снесли историческое здание «Русско-Бельгийского Общества»
В Таганроге снесли исторически ценное старинное здание, расположенное по адресу Социалистическая, 160/2. Информация об этом появилась в телеграмм-канале «МойФасад».
15 января, 09:25
2024
В Ростове-на-Дону ликвидируют линию троллейбуса на проспекте Стачки в 2025 году
9 августа 2024, 17:57
В Ростехнадзоре сообщили о состоянии Цимлянской плотины в Ростовской области
Гидротехнические сооружения Цимлянской ГЭС пребывают в работоспособном состоянии. Процессы осадки сооружений и режимов фильтрации находятся под постоянным контролем, сообщили RostovGazeta в Северо-Кавказском Управлении Ростехнадзора.
25 апреля 2024, 03:32
Старинный дом снесут на улице Социалистической в Ростове
Администрация Ростова-на-Дону приняла решение о сносе двухэтажного многоквартирного дома №15 по улице Социалистической. Согласно официальному постановлению это здание признано аварийным и подлежащим демонтажу.
17 апреля 2024, 12:54
В Ростове рядом с правительством снесут здание времен Октябрьской революции
В Ростове под снос попадет старинный дом, построенный в 1917 году, документ появился на портале администрации города.
9 апреля 2024, 17:44
В Ростовской области снесут аварийную девятиэтажку 1992 года постройки
В Ростовской области собираются снести аварийную девятиэтажку, построенную после развала СССР, об этом сообщили местные Telegram-каналы.
9 апреля 2024, 12:53
В Ростове сносят засекреченный военный завод: видео
В Ростове сносят военный завод на проспекте Михаила Нагибина, об этом сообщили в местном Telegram-канале.
3 апреля 2024, 07:50
Более 60% игровых площадок Ростовской области признали опасными для детей
21 марта 2024, 16:26
Двух рабочих раздавило плитой во время ремонта моста в Ростовской области
4 марта 2024, 08:58
Эксперт Михайлов заявил, что в Ростове демонтируют памятник Жванецкому
22 февраля 2024, 06:12
В Ростове с башни Пригородного железнодорожного вокзала пропали часы
23 января 2024, 15:00
2023
В Ростове-на-Дону снесли скандальную пятиэтажку в Кривошлыковском
23 декабря 2023, 14:10
Политолог Сухарь: «Нужно прекратить борьбу с памятниками в Ростовской области»
Борьба с памятниками должна быть прекращена в Ростовской области, поскольку она ведет с расколу нашего общества в столь непростое время, сообщил RostovGazeta политолог Александр Сухарь.
30 ноября 2023, 09:05
В Ростове пересмотрят проект реставрации мозаичных панно в переходах
9 ноября 2023, 18:16
Демонтаж колеса обозрения отложили в Ростове-на-Дону
5 ноября 2023, 09:17
«Эйфелеву башню» демонтируют в центре Ростова-на-Дону
24 октября 2023, 10:27
В Ростове выделили 8,4 млн рублей на снос дома, построенного в 1931 году
16 октября 2023, 15:36
В управление торговли Ростова нагрянули с обысками силовики
3 октября 2023, 14:58
Власти объяснили, почему начали разбирать исторический дом в Ростове в зоне ЧС
В Ростове-на-Дону не будут сносить историческое здание, расположенное на улице Шаумяна, 96, сообщили в городской администрации.
28 сентября 2023, 06:33
Аварийными признали трибуны после ЧП с детьми на Гребном канале в Ростове-на-Дону
В Ростовской области часть трибун признали аварийными после происшествия на Гребном канале с гибелью женщины, сообщил глава Минспорта региона Самвел Аракелян.
8 августа 2023, 14:43

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