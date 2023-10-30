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Published Сегодня, 07:48

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Updated Сегодня, 07:50

«Били молотком два часа»: ростовчанке сломали челюсть в стоматологии

«Били молотком два часа»: ростовчанке сломали челюсть в стоматологии

30 октября 2023, 07:48
Фото: 1MI
«Били молотком два часа»: ростовчанке сломали челюсть в стоматологии

Ростовчанке молотком сломали челюсть во время удаления зуба

В Ростовской области попытка удалить зуб пациентке завершилась переломом челюсти, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Местная жительница пришла к врачу в 2020 году с жалобой на зуб мудрости, а врач решила удалить еще и соседний. После проведенной процедуры пациентку пригласили на повторный прием, чтобы убрать все остатки. Тогда и начались проблемы.

Этим врач занималась два часа, во время которых била молотком по корням. Это привело к перелому челюсти и повреждению троичного нерва.

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По данным канала, руководство больницы не хочет платить 74 тысячи рублей компенсации.
Видео: ТГ don_mash

«Два месяца пациентка питалась через трубочку и принимала обезболивающие препараты. Половину лица девушка не чувствует до сих пор, а доктора предупреждают — полное выздоровление невозможно», — пишет канал.

Отмечается, что в стоматологии пациентке предложили установить новый протез. По данным канала, руководство клиники не хочет платить 74 тысячи рублей компенсации.

Ранее жителя Ростовской области посадили на 12 лет за избиение битой троих человек.

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