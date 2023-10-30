«Били молотком два часа»: ростовчанке сломали челюсть в стоматологии

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
Местная жительница пришла к врачу в 2020 году с жалобой на зуб мудрости, а врач решила удалить еще и соседний. После проведенной процедуры пациентку пригласили на повторный прием, чтобы убрать все остатки. Тогда и начались проблемы.
Этим врач занималась два часа, во время которых била молотком по корням. Это привело к перелому челюсти и повреждению троичного нерва.
«Два месяца пациентка питалась через трубочку и принимала обезболивающие препараты. Половину лица девушка не чувствует до сих пор, а доктора предупреждают — полное выздоровление невозможно», — пишет канал.
Отмечается, что в стоматологии пациентке предложили установить новый протез. По данным канала, руководство клиники не хочет платить 74 тысячи рублей компенсации.
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