Управление по молодежной политике заработало в Ростове с ноября

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Он рассказал, что сотрудниками управления стали выпускники местных вузов. В следующем году предстоит создать Молодежный многофункциональный центр, который необходим для решения нескольких задач, в том числе для реализации проектов в сфере добровольчества.
«Желаю коллективу продуктивной работы и новых достижений», — прокомментировал Алексей Логвиненко. Он рассказал, что всего в городе проживают 340 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, что составляет треть населения донской столицы.
Многие из них активно проявляют себя в волонтерстве и создании соцпроектов. И с каждым годом ряды инициативных и креативных пополняются.
Ранее стала известна причина упразднения пяти судов в Ростовской области.