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Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 07:40

Updated Сегодня, 07:40

Отдел по делам молодежи перестал существовать в Ростове

Управление по молодежной политике заработало в Ростове с ноября

2 ноября 2023, 07:28
Фото: donland.ru
Отдел по делам молодежи перестал существовать в Ростове
В Ростове-на-Дону с ноября вместо отдела по делам молодежи будет работать управление по молодежной политике города, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Он рассказал, что сотрудниками управления стали выпускники местных вузов. В следующем году предстоит создать Молодежный многофункциональный центр, который необходим для решения нескольких задач, в том числе для реализации проектов в сфере добровольчества.

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«Желаю коллективу продуктивной работы и новых достижений», — прокомментировал Алексей Логвиненко. Он рассказал, что всего в городе проживают 340 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, что составляет треть населения донской столицы.

Многие из них активно проявляют себя в волонтерстве и создании соцпроектов. И с каждым годом ряды инициативных и креативных пополняются.

Ранее стала известна причина упразднения пяти судов в Ростовской области.

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