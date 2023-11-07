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Информация о наличии ядерного оружия у Израиля не подтверждена

Информация о наличии ядерного оружия у Израиля не подтверждена

7 ноября 2023, 09:44
Фото: 1MI
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила озабоченность и поставила вопросы о наличии ядерного оружия у Израиля после заявления израильского министра о возможности сброса ядерной бомбы на сектор Газа.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала заявление Амихая Элиягу, министра наследия от партии «Еврейская сила», который высказался в пользу сброса ядерной бомбы на сектор Газа.

Захарова отметила, что такие заявления вызывают много вопросов, включая вопрос о наличии ядерного оружия у Израиля, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Это вызывает множество вопросов. Вопрос номер один: означает ли это, что Израиль имеет ядерное оружие? И следующие вопросы: где международные организации, где МАГАТЭ, где инспекторы?» — сказала Захарова.

Инцидент произошел 5 ноября. Элиягу, министр по делам Иерусалима и наследия Израиля, заявил в радиоэфире, что сброс ядерной бомбы может стать одним из вариантов для завершения конфликта. Позже политик попытался объяснить свои слова, говоря о «метафорическом» значения заявления.

Тем не менее, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил Элиягу от должности и опроверг возможность ядерного удара по Газе.

Израиль никогда официально не признавал наличие ядерного оружия, но и никогда не опровергал такую информацию. По мнению экспертов, страна владеет им с конца 1960-х — начала 1970-х годов. Израиль не подписывал Договор о нераспространении ядерного оружия.

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