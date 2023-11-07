Информация о наличии ядерного оружия у Израиля не подтверждена

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала заявление Амихая Элиягу, министра наследия от партии «Еврейская сила», который высказался в пользу сброса ядерной бомбы на сектор Газа.
Захарова отметила, что такие заявления вызывают много вопросов, включая вопрос о наличии ядерного оружия у Израиля, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Это вызывает множество вопросов. Вопрос номер один: означает ли это, что Израиль имеет ядерное оружие? И следующие вопросы: где международные организации, где МАГАТЭ, где инспекторы?» — сказала Захарова.
Инцидент произошел 5 ноября. Элиягу, министр по делам Иерусалима и наследия Израиля, заявил в радиоэфире, что сброс ядерной бомбы может стать одним из вариантов для завершения конфликта. Позже политик попытался объяснить свои слова, говоря о «метафорическом» значения заявления.
Тем не менее, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил Элиягу от должности и опроверг возможность ядерного удара по Газе.
Израиль никогда официально не признавал наличие ядерного оружия, но и никогда не опровергал такую информацию. По мнению экспертов, страна владеет им с конца 1960-х — начала 1970-х годов. Израиль не подписывал Договор о нераспространении ядерного оружия.