Информация о наличии ядерного оружия у Израиля не подтверждена

Израиль никогда официально не признавал наличие ядерного оружия, но и никогда не опровергал такую информацию. По мнению экспертов, страна владеет им с конца 1960-х — начала 1970-х годов. Израиль не подписывал Договор о нераспространении ядерного оружия.