«Кофе и конференции»: на чем зарабывают экспоцентры Ростовской области

Если говорить о состоянии отрасли за последние несколько лет, то до 2020 года выручка компаний в этой сфере постоянно росла. Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы, и объемы отрасли обрушились почти на 80 миллиардов рублей. Несмотря на то, что именно организация массовых мероприятий была недоступна в течение нескольких месяцев практически во всех регионах России, эта же сфера восстанавливалась быстрее других. Так уже в 2021 году рынок прибавил 40%, в 2022 году его объемы составили более 197 миллиардов рублей. В 2023 году, по прогнозам экспертов, он должен вернуться к доковидным показателям и даже превзойти их.