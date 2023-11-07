«Кофе и конференции»: на чем зарабывают экспоцентры Ростовской области

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
Эксперты утверждают, что индустрия деловых встреч приносит крупным городам в четыре раза больше средств, чем любые массовые мероприятия. При этом вклад отрасли в мировой валовый внутренний продукт составляет около 300 миллиардов евро.
Если говорить о состоянии отрасли за последние несколько лет, то до 2020 года выручка компаний в этой сфере постоянно росла. Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы, и объемы отрасли обрушились почти на 80 миллиардов рублей. Несмотря на то, что именно организация массовых мероприятий была недоступна в течение нескольких месяцев практически во всех регионах России, эта же сфера восстанавливалась быстрее других. Так уже в 2021 году рынок прибавил 40%, в 2022 году его объемы составили более 197 миллиардов рублей. В 2023 году, по прогнозам экспертов, он должен вернуться к доковидным показателям и даже превзойти их.
В ТПП РФ сообщили, что в настоящий момент организацией деловых предприятий занимаются 1,5 тысячи ИП и более трех тысяч компаний, в отрасли заняты около 20 тысяч граждан.
«Вокруг конгрессно-выставочной деятельности есть ещё порядка 40 тысяч компаний и предпринимателей, которые оказывают различные услуги по подготовке и проведению этих мероприятий», — рассказал президент Торгово-промышленной палаты России (далее ТПП) Сергей Катырин.
Если говорить о Ростовской области здесь количество игроков на рынке значительно скромнее. В Ростовской области в настоящий момент существует около 10 крупных экспоцентров, которые занимаются организацией выставок и конференций. Самым крупным и доходным из них по праву можно считать «Донэкспоцентр», к которому относятся сразу три юридических лица. Согласно данным системы «СПАРК-Interfax», к этому выставочному центру относятся АО «Донэкспоцентр», ООО «ИвентПлюс» и АО «ВЦ Донэкспоцентр», последний из которых имеет высокий индекс финансового риска. Несмотря на это, общая выручка трех компаний составляет более 130,5 миллиона рублей по итогам 2022 года.
Также в числе лидеров по доходности находятся ООО «РЭТ» с выручкой 71,6 миллиона рублей по итогам прошлого года, ООО «Премиум Юг Сервис» с выручкой 59,6 миллиона рублей, АО «Гаммаэкспо» с выручкой от продаж в 2022 году 29 миллионов рублей и ЗАО «Медиапарк Южный Регион», заработавшее в прошлом году более 10,6 миллиона рублей. При этом большинство компаний оказывают услуги бизнесу не менее 10 лет, самым старым предприятием в Ростовской области стало ООО «Ростов Купеческий», который существует на рынке 28 лет, однако сейчас имеет финансовые риски из-за снижения чистой прибыли. Кроме того, в Ростовской области есть компании, которые заняты в сфере организации выставок и конференций именно как подрядчики, однако и таких фирм вряд ли найдет более 50.
Это связано с тем, что из миллиона квадратных метров профессиональных выставочных площадей большая часть, более 70%, расположены в Москве и Санкт-Петербурге. Остальные 31 тысяч «квадратов» неравномерно разбросаны по крупным городам, промышленным и деловым центрам. При этом самый большой дефицит экспоцентров наблюдается на Дальнем Востоке и Северном Кавказе, где на один регион приходится только по одной профессиональной площадке.
«Порядка 40 городов, которые имеют возможности такого рода мероприятия проводить, но, конечно, этого пока ещё недостаточно для того, чтобы для наших площадей и территорий все потребности удовлетворить, в том числе и международного уровня», — рассказал Сергей Катырин.
Эксперты области объясняют, что игроки рынка как правило готовят предприятия под ключ: нужно найти и арендовать подходящую площадку, обеспечить охрану, питание, клининг, найти спикеров, составить программу, подготовить сцену и возвести стенды. Именно эти услуги составляют основной заработок площадок. И сейчас в условиях действия санкций и поиска новых деловых партнеров эти услуги становятся как никогда востребованными, становясь инструментом для укрепления внешнеэкономических связей.
В ТПП считают, что повысить темпы восстановления рынка после ковида и развить отрасль поможет создание дополнительных профессиональных площадок и обучение кадров, а также помощь властей экспонентам, желающим принять участие в выставках.
«В мире сегодня происходит где-то порядка восьми тысяч серьезных крупных конгрессно-выставочных мероприятий, на Россию приходится порядка 100 такого рода мероприятий международных», — рассказал президент ТПП РФ Сергей Катырин, добавив, что отрасли есть куда расти. Сейчас сотрудники палаты и министерства ищут способы помочь рынку — субсидировать экспонентов, поддерживать выставки и предпринимателей.
В сентябре федеральное правительство утвердило Стратегию развития конгрессно-выставочной отрасли на следующие семь лет, среди которых указаны и проблемы отрасли — кадровый голод, дефицит необходимой выставочной инфраструктуры, а также доступных и качественных услуг. Через несколько месяцев властям субъектов России предстоит представить свой план, как ликвидировать эти проблемы и увеличить объемы рынка до 280 миллиардов рублей, а также увеличить долю РФ на мировом рынке до 1,5%. Однако до выработки эффективного плана каждому региону предстоит преодолевать свои трудности самостоятельно.