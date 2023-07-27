«Работает? Не трогай»: как изменилась сфера IT Ростовской области после ввода санкций

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
В настоящий момент IT-технологии является неотъемлемой частью экономики: в любой сфере производственной и торговой деятельности и сфере услуг невозможно обойтись без них. А потому началом СВО и уходом вендоров[прим. редакции — поставщиков услуг] IT стало срочно требоваться импортозамещение корпоративного программного обеспечения. В Торгово-промышленной палате России рассказали, как изменилась ситуация на рынке IT, и каких программ больше всего не хватает бизнесу.
В настоящий момент объем рынка ПО в России оценивают в 2,2 триллиона рублей, при этом дать точную оценку емкости корпоративного сегмента невозможно. Российские компании интенсивно занимают ниши, освобожденные их зарубежными конкурентами, покинувшими рынок в 2022 году. Однако можно выделить четыре основных сегмента. В первую очередь это инженерное ПО, долю рынка российских производителей на котором оценивают в 20 миллиардов рублей. На операционные системы приходится еще пять миллиардов, на сервисы видеоконференцсвязи — около 10 миллиардов, на офисные пакеты приходятся примерно 12 миллиардов рублей. И это только доля российских разработчиков.
При этом если говорить о насыщенности рынка труда специалистами, то в России насчитывают около 740 тысяч сотрудников IT-сферы, количество компаний при этом превышает 23 тысячи юридических лиц.
По словам специалистов индустрии, после ввода санкций спрос на IT-продукты продолжил расти, некоторые компании смогли преодолеть кризис и перейти на российские аналоги необходимого программного обеспечения, а другие — стали «пиратить» или использовать ПО с открытым кодом.
«И госпредприятия, и просто бизнес российский в три раза увеличил спрос на российский программный продукт», — рассказал президент Торгово-промышленной палаты России[прим. редакции — далее ТПП] Сергей Катырин.
В настоящий момент в Ростовской области, согласно данным системы СПАРК-Interfax, есть более 60 компаний, основной сферой деятельности которых является разработка компьютерного ПО. Выручка компаний по итогам 2022 года варьировалась от 68 тысяч до 432,6 миллиона рублей. При этом 25% компаний заработали в прошлом году более 100 миллионов рублей.
В тройку крупнейших компаний вошли ООО «ОДЖЕТТО ВЕБ», которая предоставляет услуги по разработке интернет-магазинов на базе Magento, ЗАО «ТАМГА», занимающаяся разработкой и производством средств защиты конфиденциальной информации, а также ООО «ДДОС-ГВАРД» — провайдер безопасности, предоставляющий услуги по обеспечению защиты от DDoS-атак, доставке контента и веб-хостинга. Их доходы в 2022 году составили 586,6, 373,8 и 267,9 миллиона рублей соответственно. В компаниях трудятся от 40 до 134 сотрудников.
Также в число преуспевающих IT-компаний с высокой доходностью попали предприятия, занятые в сфере розничной торговли через Интернет-аукционы, разработки защитного ПО, автоматизации управления и учета данных, разработки сайтов и торговли программами для бухгалтерского учета и офисной работы.
Еще 36 компаний, зарегистрированных и ведущих деятельность в Ростовской области, зарабатывают деятельностью по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов. Их доходы колеблются от 190 тысяч до 99,3 миллиона рублей. Тем не менее после введения санкций часть донских компаний стала убыточной. Однако за последние пять лет в Ростовской области закрылись всего 10 компаний, занятых в сфере разработки ПО, что говорит об устойчивости этой сферы в текущих экономических условиях. Так что существенную угрозу IT-специалистам и индустрии информационных технологий несут только нейросети, которые, по словам специалистов, могут заменить часть программистов в ближайшие несколько лет.
В 2022 году для каждой отрасли экономики создали собственные индустриальные центры компетенций[прим. редакции — далее ИЦК], позволяющие объединить заказчиков с разработчиками и удовлетворить потребности в создании необходимого софта. На создание новых цифровых продуктов из федерального бюджета выделили около 50 миллиардов рублей.
Однако в ТПП говорят, что большие заказы достаются крупным разработчикам, хотя в поддержке нуждаются средние и малые IT-компании из регионов.
«Крупные игроки не всегда видят соответствующей квалификации кадры в малых компаниях, которые бы они могли привлечь и часть этой работы, сегмент какой-то поручить им[…]На наш взгляд должны более активно этим малым компаниям какой-то сегмент работы конечно выделять», — рассказал президент ТПП РФ Сергей Катырин, добавив, что недавно совет по информполитике и цифровизации организовал презентацию для малых и средних предприятий, чтобы познакомить предпринимателей с их продукцией.
Кроме того, уже в 2025 году государственный сектор должен полностью перейти на отечественные операционные системы, базы данных и офисные пакеты. И хотя требование касается только госструктур, эксперты напоминают бизнесу, что переход пройдет легче, если подключиться к процессу раньше.
«Естественно нам хочется, чтобы у всех была возможность воспользоваться российским софтом, где бы они ни работали, в каких бы отраслях не находились», — заметил Сергей Катырин, добавив, что в настоящий момент некоторое российское ПО не просто составляет конкуренцию зарубежному, но и превосходит его по качеству.
За прошедший год ИЦК выявили более 1000 единиц софта, влияющего на стабильность производства, при этом каждое шестое технологическое решение пока не имеет российского аналога. Сейчас главной задачей отрасли называют импортозамещение, которое позволит бизнесу и госструктурам отказаться от иностранных разработок и пользоваться отечественными компьютерами с российским ПО и операционными системами.