«Работает? Не трогай»: как изменилась сфера IT Ростовской области после ввода санкций

Еще 36 компаний, зарегистрированных и ведущих деятельность в Ростовской области, зарабатывают деятельностью по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов. Их доходы колеблются от 190 тысяч до 99,3 миллиона рублей. Тем не менее после введения санкций часть донских компаний стала убыточной. Однако за последние пять лет в Ростовской области закрылись всего 10 компаний, занятых в сфере разработки ПО, что говорит об устойчивости этой сферы в текущих экономических условиях. Так что существенную угрозу IT-специалистам и индустрии информационных технологий несут только нейросети, которые, по словам специалистов, могут заменить часть программистов в ближайшие несколько лет.