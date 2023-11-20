rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:25

Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

Краевед Багдыков рассказал, как писатель Антон Чехов описывал донских армян

«Передо мной стояла красавица»: донские армяне в творчестве писателя Антона Чехова

20 ноября 2023, 09:25
Фото: Нахичеванская-на-Дону Армянская община
Краевед Багдыков рассказал, как писатель Антон Чехов описывал донских армян

Краевед Багдыков рассказал, как писатель Антон Чехов описывал донских армян

Наш великий земляк, всемирно известный писатель Антон Павлович Чехов, в своем творчестве касался разных тем. Не оставил он без своего внимания и донских армян, и славный город Нахичевань-на-Дону, да и сам Ростов.

Пожалуй, самый известный рассказ Чехова, которым особо гордятся армяне, − «Красавицы».

Он был написан Антоном Павловичем Чеховым в 1888 году. В этом же году и был впервые опубликован в журнале «Новое время» (№ 4513 от 21 сентября с подписью Ан. Чехов).

О чем же этот рассказ? Можно сказать, что в этом рассказе отразились впечатления Чехова от посещения армянского села Большие Салы. А если еще точнее, то писатель был впечатлен местной красавицей.

Можно сказать, что в этом рассказе отразились впечатления Чехова от посещения армянского села Большие Салы. Можно сказать, что в этом рассказе отразились впечатления Чехова от посещения армянского села Большие Салы.
Можно сказать, что в этом рассказе отразились впечатления Чехова от посещения армянского села Большие Салы.
Фото: pastvu.com

Рассказ «Красавицы» написан от первого лица. Суть первой части рассказа такова. Однажды летом автор, будучи гимназистом, ехал на лошадях с дедушкой в Ростов-на-Дону. Они остановились в армянском селе. В доме богатого армянина. Дедушка вел разговоры с армянином об овцах, выпасе скота. Юноша же тосковал, изнывал от жары и духоты. Все это длилось до тех пор, пока не появилась дочь богатого армянина. На вид девочке было лет шестнадцать, и звали ее Маша.

Как красиво, как поэтично Чехов описывает свою встречу с этой юной девушкой! На мой взгляд, это стоит прочитать:

«Хозяин пригласил меня пить чай. Садясь за стол, я взглянул в лицо девушки, подававшей мне стакан, и вдруг почувствовал, что точно ветер пробежал по моей душе и сдунул с нее все впечатления дня с их скукой и пылью. Я увидел обворожительные черты прекраснейшего из лиц, какие когда-либо встречались мне наяву и чудились во сне. Передо мною стояла красавица, и я понял это с первого взгляда, как понимаю молнию. Я готов клясться, что Маша, или, как звал отец, Машя, была настоящая красавица, но доказать этого не умею».

Медовое солнце Сарьяна: жизненный путь художника из ростовской Нахичевани-на-Дону
Узнать подробнее

То, что Маша очень красива и понравилась внуку, сразу понял и дедушка.

«Мой дедушка, восьмидесятилетний старик, человек крутой, равнодушный к женщинам и красотам природы, целую минуту ласково глядел на Машу и спросил:

Это ваша дочка, Авет Назарыч?

Дочка. Это дочка… − ответил хозяин.

Хорошая барышня, − похвалил дедушка.

Красоту армяночки художник назвал бы классической и строгой. Это была именно та красота, созерцание которой, бог весть откуда, вселяет в вас уверенность, что вы видите черты правильные, что волосы, глаза, нос, рот, шея, грудь и все движения молодого тела слились вместе в один цельный, гармонический аккорд, в котором природа не ошиблась ни на одну малейшую черту; вам кажется почему-то, что у идеально красивой женщины должен быть именно такой нос, как у Маши, прямой и с небольшой горбинкой, такие большие темные глаза, такие же длинные ресницы, такой же томный взгляд, что ее черные кудрявые волосы и брови так же идут к нежному белому цвету лба и щек, как зеленый камыш к тихой речке; белая шея Маши и ее молодая грудь слабо развиты, но чтобы суметь изваять их, вам кажется, нужно обладать громадным творческим талантом. Глядите вы, и мало-помалу вам приходит желание сказать Маше что-нибудь необыкновенно приятное, искреннее, красивое, такое же красивое, как она сама».

Чехов очень романтично и трогательно описывает чувства героя рассказа к Маше.

Чехов очень романтично и трогательно описывает чувства героя рассказа к Маше.Чехов очень романтично и трогательно описывает чувства героя рассказа к Маше.
Чехов очень романтично и трогательно описывает чувства героя рассказа к Маше.
Фото: wikimedia.org/cc0

«Ощущал я красоту как-то странно. Не желания, не восторг и не наслаждение возбуждала во мне Маша, а тяжелую, хотя и приятную, грусть. Эта грусть была неопределенная, смутная, как сон. Почему-то мне было жаль и себя, и дедушки, и армянина, и самой армяночки, и было во мне такое чувство, как будто мы все четверо потеряли что-то важное и нужное для жизни, чего уж больше никогда не найдем. Дедушка тоже сгрустнул. Он уж не говорил о толоке и об овцах, а молчал и задумчиво поглядывал на Машу».

Конечно, эта встреча с Машей на юного гимназиста произвела огромное и неизгладимое впечатление. Но не только на него одного.

Что делал поэт Александр Пушкин в Нахичевани-на-Дону
Узнать подробнее

«Три часа ожидания прошли незаметно. Мне казалось, не успел я наглядеться на Машу, как Карпо съездил к реке, выкупал лошадь и уж стал запрягать. Мокрая лошадь фыркала от удовольствия и стучала копытами по оглоблям. Карпо кричал на нее „наза-ад!“. Проснулся дедушка. Машя со скрипом отворила нам ворота, мы сели на дроги и выехали со двора. Ехали мы молча, точно сердились друг на друга. Когда часа через два или три вдали показались Ростов и Нахичевань, Карпо, все время молчавший, быстро оглянулся и сказал:

А славная у армяшки девка!

И хлестнул по лошади».

(Источник: А. П. Чехов. Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. Сочинения. Том 7. М., «Наука», 1985)

Надо сказать, что рассказ «Красавицы» понравился не только донским армянам, но и современникам Чехова. Например, критик А. С. Лазарев писал: «Прелестная вещь по языку и по симпатичному описанию. Психологическая черта − грусть при виде красавиц − подмечена замечательно верно» (ЦГАЛИ, ф. 189, оп. 1, ед. хр. 19).

Но не только критик Лазарев был тронут этим рассказом Чехова. В. Альбов считал, что рассказ «Красавицы» следует отнести к тем произведениям, где «слышится глубокая, затаенная тоска по идеалу, которому нет места на земле, тоска по скрытой в жизни красоте, мимо которой равнодушно проходят люди и которая гибнет, никому не нужная и никем не воспетая» («Два момента в развитии творчества Антона Павловича Чехова…» − «Мир божий», 1903, № 1, стр. 89).

Чехов и Нахичевань

О том, что Чехов бывал в Нахичевани, мы можем узнать из его писем и дневниковых записей.

На сайте «Детские библиотеки города-курорта Кисловодска» вы можете прочитать о том, как писатель в 1896 году приезжал на Кавказские Минеральные воды. Более того, в своей записной книжке Антон Павлович написал: «23 августа выехал из Таганрога, Ростов, Нахичевань, в Кисловодск прибыл 24 августа». Далее писатель рассказывает, где он остановился, как принимал нарзанные ванны.

Как я уже писал, в дневнике Чехова есть записи и о ростовской Нахичевани: «Был в Нахичевани − какая перемена! Электричеством освещены все улицы» (Сочинения, т. 17).

Но Чехов не просто бывал проездом в Нахичевани. Он тесно общался с нахичеванскими армянами. И это общение нашло отражение в его рассказе «Либеральный душка».

Нахичевань. Улица имени Л.Н.Толстого, 1911-1913 гг.Нахичевань. Улица имени Л.Н.Толстого, 1911-1913 гг.
Нахичевань. Улица имени Л.Н.Толстого, 1911-1913 гг.
Фото: Открытка Северного Художественного Издательства, Москва.

«Каждый год на святках чернопупские губернские дамы и чиновники губернского правления дают с благотворительною целью любительский спектакль. Прошлогодний спектакль вышел неудачен, так как распорядительская часть была в руках старшего советника Чушкина, „бурбона“, урезавшего наполовину пьесу и не дававшего воли рассказчикам. В этом же году любительский персонал запротестовал. Выбор пьесы дамы взяли на себя, внешняя же часть и выбор рассказчиков, певцов и распорядителей танцев были поручены чиновнику особых поручений Каскадову, человеку молодому, университетскому и либеральному».

Краткое содержание рассказа таково. Для проведения любительского спектакля Каскадову нужен исполнитель рассказов в антрактах. Выбор падает на Тлетворского, как отзывается о нем столоначальник Кисляев:

«В прошлом годе он, шельма, превосходно рассказывал… Одна рожа чего стоит! Пьет, каналья, но… ведь все таланты пьют!»

Предлагая Тлетворскому подобрать репертуар, Каскадов ни в чем его не ограничивает:

«Свобода полная! Полнейшая, батенька! Читайте, что хотите и как хотите! Потому-то я и взял на себя распорядительство, чтобы дать вам свободу! Иначе бы я не согласился… Не стесняйтесь ни выбором, ничем, одним словом! Вы прочтете что-нибудь… расскажете анекдот… стишки, вообще…»

Тут-то и начинаются проблемы с подбором репертуара. Еврейскую тему трогать нельзя. На вечере будет еврейская семья. Медхер хоть и выкрест, но неловко. Немецкую тему трогать тоже нежелательно. Будет баронесса фон Риткарт. Русскую тему тем более трогать не следует. Все темы отвергаются. А если взять армянскую тему?

Каскадов сам же отвечает на этот вопрос:

«В прошлом году, например, вы рассказали, между прочим, анекдот из армянского быта, где, помните, жители Нахичевани говорят: „Дайте нам ваш кишка, а когда, бог даст, у вас будет пожар, то мы вам два кишка дадим“. Что тут обидного? А ведь обиделись!

Страшно обиделись! − подтвердил Кисляев.

«Знаем, говорят, про какой это он Нахичевань рассказывает!» А барышни при слове «кишка» краснели. Разберите вы тут, что прилично и что неприлично! Осторожность и осторожность! Например, хоть русский народный быт взять… горбуновское что-нибудь… Великолепная вещь! Восторг! Но нельзя: его превосходительство находит, что это «издевательство над народом»! Он отчасти прав, но… ужасное время, между нами говоря! Черт знает какое время!»

Заканчивается все тем, что Тлетворского обвиняют в том, что он односторонен.

«Тлетворский покраснел и почесал себе глаз.

Зачем же вы меня зовете, ежели я безнравственный и односторонний? − проговорил он, поднимаясь и направляясь к двери. − Я не напрашиваюсь.

По уходе Тлетворского Каскадов зашагал.

Не понимаю я таких людей, Захар Ильич! − заговорил он, ероша свою прическу. − Клянусь богом, не понимаю! Я сам не рутинер, не отсталый… либерал даже и страдаю за свой образ мыслей, но не понимаю я таких крайностей, как этот господин! Я, ну и… жандармский поручик Подлигайлов слывем за вольнодумцев… общество косится на нас… Его превосходительство подозревает меня в сочувствии идеям… И я не отказываюсь от своих убеждений! Я либерал! Но… такие люди, как этот Тлетворский… не понимаю! Тут уж крайность, а крайних людей я, грешный человек, не выношу! Сам я не консерватор, но не выношу! Осуждайте меня, называйте рутинером… чем хотите, но не могу я протянуть руки господам, а la Тлетворский!

В Ростове отреставрировали памятник основателю Нахичевани
Узнать подробнее

Каскадов в изнеможении опустился в кресло и задумался…

Прогнать, вот и все! − пробормотал Кисляев, прикладывая от нечего делать к манжетке печать. − Прогнать… вот и… все!.. вот… и все!»

(Юмористический журнал «Осколки», 1884, № 51, 22 декабря (ценз. разр. 21 декабря), стр. 4−5. Подпись: А. Чехонте. А. П. Чехов. Сочинения в 18 томах // Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. − М.: Наука, 1975. − Т. 3. [Рассказы. Юморески. «Драма на охоте»], 1884−1885. − С. 135−138)

Чеховы в Мелихово. Слева направо: Мария, Антон, Иван, ???, Михаил. Март, 1892 г. Чеховы в Мелихово. Слева направо: Мария, Антон, Иван, ???, Михаил. Март, 1892 г.
Чеховы в Мелихово. Слева направо: Мария, Антон, Иван, ???, Михаил. Март, 1892 г.
Фото: wikimedia.org

С моей точки зрения, рассказ «Либеральный душка» на все времена. Антон Павлович Чехов, несомненно, был настоящим мастером художественного слова. Он гениально описывал людские характеры и нравы, в том числе не обошел вниманием и донских армян.

Георгий Багдыков

Читайте также:
«У истоков французского кино»: история семьи ростовского банкира Бориса КаменкиКак ростовский ученый Жданов встречался с гипнотизером МессингомКраевед Багдыков рассказал, как композитор Михаил Гнесин жил и творил в Ростове
#Ростов-на-Дону#История Ростова#История Нахичевани#История и культура Ростовской области#История Ростовской области
Подпишитесь
Эксперт Михайлов рассказал, что последует за обыском в Ленинском суде Ростова
Сегодня, 08:44
«Руки прочь»: рэпер Жиган ответил инициаторам сноса памятника Врангелю в Ростове
Сегодня, 09:23
Уязвимость порта в Азовском море к атакам и вторжениям
Сегодня, 09:22
Черный крест подарили ростовчанину Диброву на день рождения
Сегодня, 09:46
Алексей Нечаев предложил дать людям право оценивать мэров в Ростовской области
Сегодня, 05:00