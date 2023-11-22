Губернатор Голубев рассказал, какую пиротехнику не запретят в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Ограничения на территории региона будут действовать в период с 1 декабря 2023 года по 1 марта 2024 года. Губернатор рассказал, что рассчитывает подписать соответствующий указ во вторник, 22 ноября.
«Будет подписан указ губернатора с учетом решения Оперативного штаба. Начинаем с этим работать и правильно людям объясняем, так как подавляющее большинство граждан в соцсетях свою позицию высказывают совершенно определенно», — заявил глава области на заседании правительства.
Он добавил, что хлопушки и бенгальские огни в список запретов не попали.
Ранее ростовчане предложили наказывать за запуск салютов.