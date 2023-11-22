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Губернатор Голубев рассказал, какую пиротехнику не запретят в Ростовской области

Губернатор Голубев рассказал, какую пиротехнику не запретят в Ростовской области

22 ноября 2023, 09:30
Фото: 1MI
Губернатор Голубев рассказал, какую пиротехнику не запретят в Ростовской области
В Ростовской области временно запретили использование пиротехники, но не всей, сообщил губернатор Василий Голубев.

Ограничения на территории региона будут действовать в период с 1 декабря 2023 года по 1 марта 2024 года. Губернатор рассказал, что рассчитывает подписать соответствующий указ во вторник, 22 ноября.

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«Будет подписан указ губернатора с учетом решения Оперативного штаба. Начинаем с этим работать и правильно людям объясняем, так как подавляющее большинство граждан в соцсетях свою позицию высказывают совершенно определенно», — заявил глава области на заседании правительства.

Он добавил, что хлопушки и бенгальские огни в список запретов не попали.

Ранее ростовчане предложили наказывать за запуск салютов.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ограничения#Последние новости Ростова на сегодня#Пиротехника#Василий Голубев#Оперативный штаб
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