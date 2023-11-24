Стала известна причина резкого подорожания бананов в Ростовской области

«Бананы являются импортным продуктом и закупаются за иностранную валюту, поэтому изменение курса валюты также повлияло на их стоимость. Тем не менее, оптовые цены к 15 ноября 2023 года снизились на 3,1% и составляют 90,6 рубля за килограмм», — уточнил собеседник.