Стала известна причина резкого подорожания бананов в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Он рассказал РИА «Новости», что это произошло из-за падения курса рубля и увеличения расходов на доставку товара, которая вносит значительный вклад в общую стоимость.
«Бананы являются импортным продуктом и закупаются за иностранную валюту, поэтому изменение курса валюты также повлияло на их стоимость. Тем не менее, оптовые цены к 15 ноября 2023 года снизились на 3,1% и составляют 90,6 рубля за килограмм», — уточнил собеседник.
Ранее корреспондент RostovGazeta изучил цены в магазинах и сервисах доставки продуктов, в которых стоимость бананов достигла 240 рублей за килограмм.
Добавим, что в регионе в целом продолжается повышение цен на продукты питания, что явно видно из постоянно меняющейся динамики.