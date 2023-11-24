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Published Сегодня, 11:58

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Updated Сегодня, 12:00

Стала известна причина резкого подорожания бананов в Ростовской области

Стала известна причина резкого подорожания бананов в Ростовской области

24 ноября 2023, 11:58
Фото: rostovgazeta.ru
Стала известна причина резкого подорожания бананов в Ростовской области
В России, в том числе Ростовской области, стоимость бананов выросла из-за нескольких причин, сообщил зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

Он рассказал РИА «Новости», что это произошло из-за падения курса рубля и увеличения расходов на доставку товара, которая вносит значительный вклад в общую стоимость.

«Бананы являются импортным продуктом и закупаются за иностранную валюту, поэтому изменение курса валюты также повлияло на их стоимость. Тем не менее, оптовые цены к 15 ноября 2023 года снизились на 3,1% и составляют 90,6 рубля за килограмм», — уточнил собеседник.

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Ранее корреспондент RostovGazeta изучил цены в магазинах и сервисах доставки продуктов, в которых стоимость бананов достигла 240 рублей за килограмм.

Добавим, что в регионе в целом продолжается повышение цен на продукты питания, что явно видно из постоянно меняющейся динамики.

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