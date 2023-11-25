Дончанам рассказали, когда ожидать очередное падение курса рубля

Однако на этой рублю удалось укрепится более, чем на 14% от своих минимальных значений за год, зафиксированных 9 октября. Однако уже в декабре эксперты ожидают снижения валютной выручки примерно на 20% по отношению к показателям предыдущих двух месяцев.