Дончанам рассказали, когда ожидать очередное падение курса рубля

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
В настоящий момент на бирже регистрируют укрепление курса рубля по отношению к доллару, однако по отношению к юаню рубль продолжает падать до 12,31 рубля.
Летом, когда эксперты регистрировали самые высокие темпы падения рубля, экономисты фиксировали перекос внешнеторгового баланса. Экспорт нефти сократился в два раза, а импорт достиг прошлогоднего минимума, кроме того, объем валюты в стране стремительно сокращался.
Однако на этой рублю удалось укрепится более, чем на 14% от своих минимальных значений за год, зафиксированных 9 октября. Однако уже в декабре эксперты ожидают снижения валютной выручки примерно на 20% по отношению к показателям предыдущих двух месяцев.
Аналитик и трейдер Павел Рябов предсказывает, что уже в декабре курс доллара составит 92-95 рублей, и этот сценарий можно считать неплохим.
«Сезонно в декабре растет спрос на импорт, а при курсе 88 рубля за доллар платежеспособность рублевых доходов/сбережений в валютном измерении повысилась на 14-15%. Соответственно, импорт вырастет, экспорт упадет, что усилит давление на рубль», — объяснил экономист.
Ранее жителей Ростовской области предупредили о росте цен на кофе из-за санкций и падения рубля.