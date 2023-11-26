Теперь в ДНР: Зоозащитники сообщили о новых издевательствах ростовского живодера

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Ростовские зоощатники заявили, что скандальный приют из Новошахтинска получил новый контракт в Снежном Донецкой области. Там осужденный ранее за смерть 173 собак Сергей Черневский продолжает мучить животных.
На видео, предоставленном RostovGazeta, Черневский ловит бездомную собаку и щипцами кидает ее в кузов автомобиля, не обращая внимания на боль, которую испытывает пес.
Тем временем зоозащитники в Ростовской области продолжают разбираться с приютом из Новошахтинска в суде. Первое заседание по делу назначено уже на 28 ноября. Волонтеры из ДНР просят присоединить к делу эпизоды издевательств над собаками в Снежном.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала о претензиях зоозащитников к приюту в Новошахтинске, а также о мнении других участников скандала об издевательствах над животными.