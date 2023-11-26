Теперь в ДНР: Зоозащитники сообщили о новых издевательствах ростовского живодера

Тем временем зоозащитники в Ростовской области продолжают разбираться с приютом из Новошахтинска в суде. Первое заседание по делу назначено уже на 28 ноября. Волонтеры из ДНР просят присоединить к делу эпизоды издевательств над собаками в Снежном.