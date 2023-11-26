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Posted Сегодня, 08:26

Published Сегодня, 08:26

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

Зоозащитники сообщили о новых издевательствах живодера из Ростовской области

Теперь в ДНР: Зоозащитники сообщили о новых издевательствах ростовского живодера

26 ноября 2023, 08:26
Фото: Midjourney
Зоозащитники сообщили о новых издевательствах живодера из Ростовской области

Зоозащитники сообщили о новых издевательствах живодера из Ростовской области

Скандальный приют из Ростовской области получил новый контракт в ДНР, местные зоозащитники жалуются на издевательства над собаками, о новом витке истории они рассказали корреспонденту RostovGazeta.

Ростовские зоощатники заявили, что скандальный приют из Новошахтинска получил новый контракт в Снежном Донецкой области. Там осужденный ранее за смерть 173 собак Сергей Черневский продолжает мучить животных.

На видео, предоставленном RostovGazeta, Черневский ловит бездомную собаку и щипцами кидает ее в кузов автомобиля, не обращая внимания на боль, которую испытывает пес.

Зоозащитники сообщили о новых издевательствах живодера из Ростовской области
Видео: rostovgazeta.ru

Тем временем зоозащитники в Ростовской области продолжают разбираться с приютом из Новошахтинска в суде. Первое заседание по делу назначено уже на 28 ноября. Волонтеры из ДНР просят присоединить к делу эпизоды издевательств над собаками в Снежном.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала о претензиях зоозащитников к приюту в Новошахтинске, а также о мнении других участников скандала об издевательствах над животными.

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