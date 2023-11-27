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Урбанист объяснил, кто пострадает от повышения цен на проезд в городском транспорте

Из кармана горожан: урбанист пояснил, кто пострадает от подорожания проезда в Ростове

27 ноября 2023, 19:53
Фото: Midjourney
Урбанист объяснил, кто пострадает от повышения цен на проезд в городском транспорте

Урбанист Зайцев объяснил, кто больше пострадает от подорожания проезда в Ростове

Самая уязвимая категория ростовчан — те, кто ездит на работу с пересадками, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский блогер-урбанист Артемий Зайцев.

По мнению урбаниста, больше всего потерь от повышения цен на проезд в городском транспорте до 39 рублей понесут ростовчане, которые регулярно ездят с пересадками.

«Самое маленькое подорожание по карте с 29 до 34 на 5 рублей. Туда и обратно с пересадками — это 4 поездки. Это 20 рублей. За 20 рабочих дней — это 400 рублей в месяц из кармана наших граждан», — подсчитал Артемий Зайцев.

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Он вспоминает, что разработанный проект перевозок по брутто-контрактам отменили, когда уволился директор департамента транспорта Христофор Ермашов.

«Контракты с автобусными предприятиями перезаключили до 2027 года на старых условиях и пока бесплатных пересадок не будет», — заявил урбанист.

Ранее RostovGazeta писала о том, что проезд в общественном транспорте в Ростове-на-Дону подорожал с 25 ноября.

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#Общество#Эксклюзив#Анна Ивченко#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт#Проезд#Подорожание проезда
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