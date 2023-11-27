Из кармана горожан: урбанист пояснил, кто пострадает от подорожания проезда в Ростове

«Самое маленькое подорожание по карте с 29 до 34 на 5 рублей. Туда и обратно с пересадками — это 4 поездки. Это 20 рублей. За 20 рабочих дней — это 400 рублей в месяц из кармана наших граждан», — подсчитал Артемий Зайцев.