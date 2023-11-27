Из кармана горожан: урбанист пояснил, кто пострадает от подорожания проезда в Ростове

Posted Сегодня, 19:53
Published Сегодня, 19:53
Modified Сегодня, 19:55
Updated Сегодня, 19:55
По мнению урбаниста, больше всего потерь от повышения цен на проезд в городском транспорте до 39 рублей понесут ростовчане, которые регулярно ездят с пересадками.
«Самое маленькое подорожание по карте с 29 до 34 на 5 рублей. Туда и обратно с пересадками — это 4 поездки. Это 20 рублей. За 20 рабочих дней — это 400 рублей в месяц из кармана наших граждан», — подсчитал Артемий Зайцев.
Он вспоминает, что разработанный проект перевозок по брутто-контрактам отменили, когда уволился директор департамента транспорта Христофор Ермашов.
«Контракты с автобусными предприятиями перезаключили до 2027 года на старых условиях и пока бесплатных пересадок не будет», — заявил урбанист.
Ранее RostovGazeta писала о том, что проезд в общественном транспорте в Ростове-на-Дону подорожал с 25 ноября.