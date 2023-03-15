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Урбанист Зайцев пояснил, зачем ростовчанам нужны бесплатные пересадки в транспорте

15 марта 2023, 18:20
Фото: rostovgazeta.ru
Урбанист Зайцев пояснил, зачем ростовчанам нужны бесплатные пересадки в транспорте
Принцип бесплатной пересадки уже используется в Москве и других крупных городах мира, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский блогер-урбанист Артемий Зайцев

Как считает урбанист, ростовчане с современной транспортной системой без пересадок требуют создать много маршрутов в разные концы города.

«Если идти навстречу пожеланиям пассажиров, то получается слишком много маршрутов, которые ходят слишком редко. Задача общественного транспорта — сокращать среднее время в пути для жителей и гостей города», — отмечает Зайцев.

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Он объясняет, что внедрение маршрутов с возможностью бесплатной пересадки поможет резко уменьшить количество маршрутов и время ожидания транспорта.

Ранее RostovGazeta  писала о том, что ростовчане заявили о хамстве водителя автобуса и запрете занимать свободные места.

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#Городская среда#Транспорт#Общественный транспорт#Общество#Город#Эксклюзив#Ростов-на-Дону
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