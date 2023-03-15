Posted Сегодня, 18:20
Published Сегодня, 18:20
Modified Сегодня, 18:22
Updated Сегодня, 18:22
Как считает урбанист, ростовчане с современной транспортной системой без пересадок требуют создать много маршрутов в разные концы города.
«Если идти навстречу пожеланиям пассажиров, то получается слишком много маршрутов, которые ходят слишком редко. Задача общественного транспорта — сокращать среднее время в пути для жителей и гостей города», — отмечает Зайцев.
Он объясняет, что внедрение маршрутов с возможностью бесплатной пересадки поможет резко уменьшить количество маршрутов и время ожидания транспорта.
Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовчане заявили о хамстве водителя автобуса и запрете занимать свободные места.