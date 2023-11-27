Выбиты все стекла: забор рухнул на две машины в Ростове

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
В Ростове продолжает бушевать ураганный ветер. В одном из спальных дворов города он повалил навес с забором из профнастила. Рядом стояли две припаркованные машины. От удара у них оказались разбиты стекла, пострадали также двери и детали кузова.
Также в социальных сетях жители сообщают о поваленных деревьях и дорожных знаках. Ликвидацией последствий ЧП занимаются экстренные службы. В некоторых районах города из-за урагана отсутствует электроснабжение.
Ранее RostovGazeta подготовила фоторепортаж последствий бушевания непогоды в Ростове 27 ноября.