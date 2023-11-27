rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:33

Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

Выбиты все стекла: забор рухнул на две припаркованные машины в Ростове

Выбиты все стекла: забор рухнул на две машины в Ростове

27 ноября 2023, 10:33
Фото: 1MI
Выбиты все стекла: забор рухнул на две припаркованные машины в Ростове

Поваленный забор разбил две машины в Ростове

В Ростове две машины оказались разбиты после падения забора, видео с очередными последствиями урагана публикуют в социальных сетях местные жители.

В Ростове продолжает бушевать ураганный ветер. В одном из спальных дворов города он повалил навес с забором из профнастила. Рядом стояли две припаркованные машины. От удара у них оказались разбиты стекла, пострадали также двери и детали кузова.

Глава Гидрометцентра Вильфанд сообщил, когда стихнет ветер в Ростовской области
Узнать подробнее
Выбиты все стекла: забор рухнул на две припаркованные машины в Ростове
Видео: https://t.me/rostovdtp / 1MI

Также в социальных сетях жители сообщают о поваленных деревьях и дорожных знаках. Ликвидацией последствий ЧП занимаются экстренные службы. В некоторых районах города из-за урагана отсутствует электроснабжение.

Ранее RostovGazeta подготовила фоторепортаж последствий бушевания непогоды в Ростове 27 ноября.

Читайте также:
Фуру сдуло на дороге в Ростовской области из-за ураганаВетер в Гуково сносит деревья и срывает обшивку зданий 27 ноябряФоторепортаж: появились новые кадры последствий урагана в Ростове 27 ноября
#Новости#Видео#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Ураганный ветер#Происшествия#Ураган в Ростовской области 27 ноября
Подпишитесь
Глава Гидрометцентра Вильфанд сообщил, когда стихнет ветер в Ростовской области
Сегодня, 08:59
В Минобороны рассказали, куда целился беспилотник, сбитый в Ростовской области
Сегодня, 08:30
Фуру сдуло на дороге в Ростовской области из-за урагана
Сегодня, 08:25
Эвакуация началась в Ростовской области из-за подтоплений 27 ноября
Сегодня, 08:15
«Так страшно было!»: жители Каменского района рассказали о сбитом беспилотнике
Сегодня, 07:38
Крыша пятиэтажки рухнула на дорогу и провода в Ростовской области
Сегодня, 07:36