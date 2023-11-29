В Ростове ФСБ задержала шесть сотрудников СКЖД по подозрению в хищениях

По версии следствия, шесть подозреваемых, среди которых сотрудники различных структурных подразделений, действуя в рамках организованной группы, похитили деньги, выделенные на первый этап реконструкции Крымского узла СКЖД. Речь идет о 1,6 миллиарда рублей.