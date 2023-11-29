В Ростове ФСБ задержала шесть сотрудников СКЖД по подозрению в хищениях

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Силовики выявили факты хищений в ОАО «РЖД». Деньги были выделены в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы России». Сейчас по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
По версии следствия, шесть подозреваемых, среди которых сотрудники различных структурных подразделений, действуя в рамках организованной группы, похитили деньги, выделенные на первый этап реконструкции Крымского узла СКЖД. Речь идет о 1,6 миллиарда рублей.
«Подозреваемые организовали хищение средств путем предоставления фиктивных актов стоимости выполненных работ и произведенных затрат по подготовке территории строительства, сооружению земляного полотна, железнодорожных сооружений, строительству объектов электрификации и других работ», — говорится в сообщении ФСБ.
Расследование громкого дела еще продолжается. Силовики предполагают, что могут вскрыться новые эпизоды преступления и другие участники хищений средств.
Ранее сообщалось, что в Ростове будут судить 11 аферистов, обманувших более 200 клиентов автосалонов.