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Сотрудников «РЖД» в Ростове подозревают в хищении более полумиллиарда рублей

В Ростове ФСБ задержала шесть сотрудников СКЖД по подозрению в хищениях

29 ноября 2023, 12:14
Фото: 1MI
Сотрудников «РЖД» в Ростове подозревают в хищении более полумиллиарда рублей
В Ростове уголовное дело возбуждено из-за крупных хищений в ОАО «РЖД», сообщили в региональном управлении ФСБ.

Силовики выявили факты хищений в ОАО «РЖД». Деньги были выделены в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы России». Сейчас по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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По версии следствия, шесть подозреваемых, среди которых сотрудники различных структурных подразделений, действуя в рамках организованной группы, похитили деньги, выделенные на первый этап реконструкции Крымского узла СКЖД. Речь идет о 1,6 миллиарда рублей.

«Подозреваемые организовали хищение средств путем предоставления фиктивных актов стоимости выполненных работ и произведенных затрат по подготовке территории строительства, сооружению земляного полотна, железнодорожных сооружений, строительству объектов электрификации и других работ», — говорится в сообщении ФСБ.

Расследование громкого дела еще продолжается. Силовики предполагают, что могут вскрыться новые эпизоды преступления и другие участники хищений средств.

Ранее сообщалось, что в Ростове будут судить 11 аферистов, обманувших более 200 клиентов автосалонов.

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