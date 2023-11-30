Что могло пойти не так? : чем обернулась поездка ростовчанина во Вьетнам в пандемию

Но наш рейс все же отменили, лишив нас какого-либо шанса вернуться на родину. В тот момент стало действительно страшно, так как мы остались в другой стране, а на фоне все чаще звучали пугающие новости — людей подключали к ИВЛ, пациенты умирали от коронавируса, никто не мог вернуться домой, а в Индии и вовсе выгоняли россиян из арендованного жилья, так как боялись, что они могут быть источниками инфекции. СМИ писали, что туристы оставались на улице, а мы, перекладывая эту ситуацию на себя, боялись оказаться в такой же ситуации с маленьким ребенком на руках. Чтобы мы тогда делали?