Что могло пойти не так? : чем обернулась поездка ростовчанина во Вьетнам в пандемию

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
Это путешествие мы запланировали за год до начала поездки, тогда на дворе стоял 2019 год и еще можно было строить долгоиграющие планы, не опасаясь серьезных перемен. Это сейчас любое планирование на месяц вперед можно назвать авантюрой, а тогда самыми обсуждаемыми и волнующими темами были выступление экоактивистки Греты Тунберг и популярность американского сериала «Чернобыль».
Первые новости о коронавирусе стали появляться ближе к концу 2019 года, но это было где-то далеко… не у нас, поэтому все продолжали обсуждать сериалы и яркие выступления активистов. А в ноябре мы спокойно купили билеты во Вьетнам с вылетом на февраль, где планировали пожить пару месяцев, ведь тогда ни у кого и мыслей не было о возможных ограничениях.
На меня, супругу и маленького ребенка билеты на самолет во вьетнамский город Нячанг обошлись в 63,5 тысячи рублей, а обратно — 54 тысячи. Но вернуться на родину запланированным способом, к сожалению, не получилось.
С того момента все сильно подорожало и сейчас билеты на эти же даты обойдутся в 379 тысяч рублей.
Ко дню нашего вылета, который пришелся на 7 февраля, Всемирная организация здравоохранения и российские СМИ уже нагнетали ситуацию по поводу COVID-19. Тот коронавирус, который когда-то казался очень далеким, становился все ближе, а небольшое количество информации о нем делало его пугающим, но не настолько, чтобы менять свои планы и жизнь в целом.
Но вернемся к Нячангу — он, являясь курортным городом, всегда принимал большое количество туристов из Китая и России, из-за чего на улицах было сложно пройти, поэтому приходилось гулять по дороге из-за переполненных тротуаров.
Когда мы прилетели, то отдыхающих из Китая уже не было, так как страны начали принимать ограничительные меры, но на тротуарах все равно отсутствовало свободное пространство. А местные торгаши предлагали диковинные блюда, обжаривая на улицах устрашающих насекомых и крокодилов, а также выставляя аквариумы с плавающими то ли змеями, то ли огромными червями. Все это мы здесь в России называем морскими гадами, а там это едят. Туристы хотят экзотику — туристы ее получают. Продавали и лангустов, которых готовят в полной антисанитарии на улице, но есть их не рекомендовалось из-за сомнительной свежести.
В целом жизнь шла своим чередом, когда многочисленные туристы получали новые эмоции, а местные жители — возможность содержать свои семьи за счет отдыхающих, готовых на любые эксперименты со своими желудками.
Первое, что нам бросилось в глаза — это не похожие друг на друга здания в Нячанге — у каждого были свои форма, цвет и этажность, а рядом с ними висело огромное количество электропроводов, напоминающих настоящую паутину. Отсутствие единого стиля смотрелось странно, но не отталкивало и давало возможности для красивых фотографий.
Оказалось, что для Вьетнама привычное дело, когда сдают апартаменты без единого окна. В одну из таких квартир мы и попали, где нам показали единственное в ней окно, выходящее в другую комнату. Владельцы были искренне удивлены, почему нас это не устраивает и нужен именно вид на улицу.
В дальнейшем мы подобрали отличное жилье с балконом и в пяти минутах от моря. Но, чтобы попасть к нему, нужно было пройти через улицу длиной примерно 100 метров, справа от которой стоял бетонный забор, а слева были магазины, кафе, салоны красоты и другие гостиницы.
Этот узкий коридор просто кишил крысами и огромными тараканами, размером с палец. Раньше мы их видели только с экранов телевизоров в американских фильмах, а теперь все это оказалось наяву. Иногда еще встречались летучие мыши, что добавляло эффекта ко всей ситуации.
Крысы жили под бетонными плитами, в которых со временем появились большие дыры. Они забегали в кафе и карабкались по мангалу на глазах у посетителей, попадали в магазины и путались под ногами, вызывая панику у россиян и спокойствие у местных жителей.
Когда мы только приехали, на этой улице всегда было много отдыхающих из России, поэтому ходить казалось не так страшно, так как грызуны хоть и лениво, но разбегались.
Стоит заметить, что проблема с огромными тараканами и крысами была по всему городу, но за счет опять же туристов, которые их пугали, это не казалось чем-то ужасным.
Каждый день в городе была страшная жара, мы по утрам ходили купаться, после чего закупались в торговом центре едой и шли домой, чтобы переждать высокую температуру и снова выйти на прогулку вечером. Спасал установленный в номере кондиционер, под которым можно было комфортно работать на удаленке.
Период адаптации прошел и жизнь стала размеренной и привычной, но все начало меняться в марте, когда 11 числа ВОЗ объявила пандемию, а с улиц стали пропадать туристы. С каждым днем их становилось все меньше и меньше, пока город полностью не опустел.
Ближе к концу месяца из-за коронавируса отменили рейсы из России во Вьетнам, а тех, кто прилетел в рамках купленных туров, решили возвращать вывозными рейсами.
В результате за неделю переполненные тротуары стали пустыми, а вместе с туристами пропали и продавцы экзотики и заморских блюд.
Получилось так, что в городе остались только те россияне, которые прилетели самостоятельно «на зимовку». Но их было крайне мало и казалось, что в Нячанге жизнь просто остановилась. Отдыхающие больше не могли попробовать морских гадов, а горожане потеряли источники доходов. Но тогда ситуация еще не была критической, но казалась пугающей.
Если из России уже нельзя было прилететь во Вьетнам, то обратные рейсы еще не отменяли. Мы очень надеялись на наши купленные билеты на апрель, вступали в различные чаты в мессенджерах для обсуждения ситуации с такими же как и мы.
Но наш рейс все же отменили, лишив нас какого-либо шанса вернуться на родину. В тот момент стало действительно страшно, так как мы остались в другой стране, а на фоне все чаще звучали пугающие новости — людей подключали к ИВЛ, пациенты умирали от коронавируса, никто не мог вернуться домой, а в Индии и вовсе выгоняли россиян из арендованного жилья, так как боялись, что они могут быть источниками инфекции. СМИ писали, что туристы оставались на улице, а мы, перекладывая эту ситуацию на себя, боялись оказаться в такой же ситуации с маленьким ребенком на руках. Чтобы мы тогда делали?
В соцсетях не было никакой поддержки от россиян, которые оставляли язвительные комментарии о том, что мы это заслужили и нужно было оставаться в России и не путешествовать.
За время поездки у нас появился знакомый среди местных жителей, работающий на позиции хостеса, он ежедневно и в любую жару стоял возле кафе, приглашая туристов посетить его. Мы каждый раз его приветствовали, останавливаясь болтать и поделиться последними новостями. Он немного знал русский язык, что позволяло нам общаться, узнать о его семье и единственном способе заработка.
Но, если вначале кафе было популярно и за многими столиками сидели туристы, то в конце марта стало просто некому сюда приходить. В один из дней мы не увидели нашего знакомого на привычном месте, так как заведение закрылось, а его, вероятно, сократили. Больше мы его так и не встретили.
Одновременно с ростом заболеваемости коронавирусом во всем мире страны вводили все больше ограничений, в том числе Вьетнам. В апреле в Нячанге перекрыли доступ к морю, установив ограждения на береговой линии, закрыли практически все магазины и кафе, а также начали запрещать выходить на улицу.
Если вы смотрели фильм «Ванильное небо», то можете помнить, как главный герой, роль которого исполнил Том Круз, бежит по центру Нью-Йорка и не встречает ни одного человека, что позже оказывается сном. Так вот, для нас подобная ситуация была реальностью, так как мы могли долго ходить по улицам и никого не встречать. Хотя буквально месяц назад здесь сложно было пройти из-за отдыхающих.
Иногда мы пересекались с такими же туристами, а основной темой беседы становилось то, как отсюда выбраться.
Тот коридор к нашему отелю, о котором я рассказывал раньше, также опустел и теперь крыс, тараканов и летучих мышей ничего не останавливало. Они чувствовали себя настоящими хозяевами здесь и опасаться приходилось нам.
Многие люди находились в отчаянии, пытаясь любыми путями вернуться на родину. Некоторые на свой страх и риск отправлялись в другой город за тысячу километров на автобусе, хотя на выезде из Нячанга их могли остановить и просто не пропустить.
Дело в том, что эти путешественники находили билеты на самолет в Россию из аэропорта рядом с городом Ханой и покупали их по цене от 100 тысяч рублей без какой-либо уверенности, что перелет состоится.
Но в итоге и эти рейсы отменяли, а стоимость жилья в новом городе превышала 10 тысяч рублей за сутки. Это вынуждало туристов возвращаться обратно в Нячанг.
Вся эта ситуацию угнетала и заставляла меня изрядно нервничать, хотя жена была довольно спокойна и сглаживала ситуацию. Через некоторое время появилась возможность попасть домой через вывозные рейсы, но по 30 тысяч рублей с человека.
В итоге в мае мы с пересадкой в Санкт-Петербурге долетели до Москвы, где у нас есть родственники, у которых мы и остались. Во время приземления нас встречали люди в масках, белых защитных костюмах, проверяющие у каждого температуру.
Аэропорт Шереметьево к тому моменту не работал, поэтому пассажиры нашего рейса оказались единственными в этом огромном пространстве. Мы заполнили кучу бумаг, после чего нас всех на автобусе развезли по названным адресам. В России нас встретили такие же пустые улицы и закрытые магазины…