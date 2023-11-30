Эксперт Кирьязиев рассказал, как центр Ростова утратил свою архитектуру

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Архитектор рассказывает, что в Ростове уже давно никто не может контролировать архитектурное проектирование и утверждение архитектурных проектов. Из-за этого город хаотично наполняет бездарная и безликая застройка. Основным ее принципом является «минимум вложений и максимум прибыли».
«Согласно Градостроительному кодексу, после выполнения проекта и прохождения экспертизы, можно начинать строить. Так и застраивают Ростов, без всякого согласования», — отмечает Владимир Кирьязиев.
Собеседник напоминает, что в советские годы, любое дизайнерское или проектное решение согласовывал главный архитектор города. А перед этим, проект рассматривал градостроительный Совет, в который входили передовые архитекторы.
Они вносили свои замечания, высказывали мнения, после чего проект отправлялся на доработку. И лишь когда были устранены все замечания Градсовета, проектное решение поступало на подпись к главному архитектору. А сейчас этого нет.
«Точнее, я слышал, что Градсовет все-таки существует при городских властях. Но что там сейчас рассматривается, никто не знает. Уж точно не проекты застройки», — делится мнением эксперт.
Архитектор вспоминает, как в свое время замечательный ростовский архитектор Алексей Полянский внес в выдачу разрешений на проектирование необходимость согласования архитектурно-дизайнерского решения.
«И тут же один из застройщиков явился к нему с юристами и заявил, что если это сейчас не уберут, он обратиться в прокуратуру. Поэтому, конечно же, пришлось убрать. С тех пор в городе строится все, что угодно», — рассказывает Кирьязиев.
Собеседник приводит в пример и слова другого известного архитектора Ростова Владимира Гейера, который еще лет десять назад заметил, что архитектуры в Ростове давно уже нет.
«Ростов, с моей точки зрения, чахнет, превращаясь в безликую, тривиальную среду. Этого следовало ожидать. Ведь Градостроительный кодекс написан юристами. Только представьте, что бы было, если б юристы писали, к примеру, медицинские книги? Как бы люди к этому отнеслись? А архитектура стерпит. Поэтому мы и имеем то, что сейчас происходит», — резюмирует спикер.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в Левенцовском микрорайоне Ростова построят еще 23 «человейника» высотой в 26 этажей.