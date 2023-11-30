Эксперт Кирьязиев рассказал, как центр Ростова утратил свою архитектуру

«И тут же один из застройщиков явился к нему с юристами и заявил, что если это сейчас не уберут, он обратиться в прокуратуру. Поэтому, конечно же, пришлось убрать. С тех пор в городе строится все, что угодно», — рассказывает Кирьязиев.