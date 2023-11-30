Ростовчане услышали звуки взрывов на рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону

В данный момент торговые ряды горят на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Вначале пожар охватил территорию комплекса в 400 квадратных метров, но затем его площадь увеличилась в 2,5 раза. В настоящее время огонь охватил площадь величиной 1,5 тысячи квадратных метров.