rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:34

Published Сегодня, 19:34

Modified Сегодня, 19:36

Updated Сегодня, 19:36

Ростовчане услышали звуки взрывов на рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону

Ростовчане услышали звуки взрывов на рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону

30 ноября 2023, 19:34
Фото: rostovgazeta.ru
Ростовчане услышали звуки взрывов на рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону во время пожара на рынке «Темерник» появились звуки, похожие на взрыв, говорится в Telegram-канале издания Privet-rostov.

В данный момент торговые ряды горят на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Вначале пожар охватил территорию комплекса в 400 квадратных метров, но затем его площадь увеличилась в 2,5 раза. В настоящее время огонь охватил площадь величиной 1,5 тысячи квадратных метров.

Количество пожарных также было увеличено. В настоящее время 113 человек ведут борьбу с огнем, используя 33 единицы пожарной техники.

BAZA сообщает, что на место пожара на "Темернике" собираются вызвать Росгвардию, так как торговцы мешают тушить огонь
Узнать подробнее
Ростовчане услышали звуки взрывов на рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону
Видео: Привет Ростов ТГ

Огонь перекидывается с одного здания на другое, уничтожая магазины и товары, находящиеся внутри. Предприниматели пытаются проникнуть на территорию пожара, чтобы спасти то, что осталось.

Теперь Telegram-канал написал, что слышны звуки, похожие на взрыв. Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Читайте также:
BAZA сообщает, что на место пожара на "Темернике" собираются вызвать Росгвардию, так как торговцы мешают тушить огоньОчевидцы сообщают о нескольких мощных хлопках на месте пожара на "Темернике"Люди пытаются спасти свой товар от пожара на рынке «Темерник»
#Видео#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Пожар#Взрыв#Последние новости Ростова на сегодня#Telegram-канал#Темерник#Происшествия#Пожар на рынке "Темерник" в Ростове-на-Дону 30 ноября
Подпишитесь
18:53
Огонь уничтожает одно здание за другим на рынке «Темерник» в Ростове
Сегодня, 18:55
Стало известно, какие павильоны горят на рынке «Темерник» в Ростове
Сегодня, 18:34
Появилось видео масштабного пожара на рынке «Темерник» в Ростове
Сегодня, 18:31
Огонь уничтожает одно здание за другим на рынке «Темерник» в Ростове
Сегодня, 18:55
Сколько денег нужно ростовчанину на обновление гардероба к зиме
Сегодня, 20:07