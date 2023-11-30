Ростовчане услышали звуки взрывов на рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 19:34
Published Сегодня, 19:34
Modified Сегодня, 19:36
Updated Сегодня, 19:36
В данный момент торговые ряды горят на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Вначале пожар охватил территорию комплекса в 400 квадратных метров, но затем его площадь увеличилась в 2,5 раза. В настоящее время огонь охватил площадь величиной 1,5 тысячи квадратных метров.
Количество пожарных также было увеличено. В настоящее время 113 человек ведут борьбу с огнем, используя 33 единицы пожарной техники.
Огонь перекидывается с одного здания на другое, уничтожая магазины и товары, находящиеся внутри. Предприниматели пытаются проникнуть на территорию пожара, чтобы спасти то, что осталось.
Теперь Telegram-канал написал, что слышны звуки, похожие на взрыв. Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.