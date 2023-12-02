В Минобороны рассказали, будут ли проводить мобилизацию в Ростовской области

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
Modified Сегодня, 05:01
Updated Сегодня, 05:01
В стране предельная численность ВС РФ выросла на 170 тысяч человек — до 1,3 миллиона граждан. Сейчас увеличивать численность призыва на срочную службу не планируется.
«Проведение мобилизации не предусмотрено», — уточнили в министерстве.
Отмечается, что рост штатной численности ВС РФ связан с ростом угроз, в том числе из-за расширения НАТО.
«Становится больше потенциал тактических ядерных сил НАТО. Наращивание боевого состава и численности ВС РФ — это адекватная реакция на агрессивную деятельность блока НАТО», — уточнили в Минобороны.
Ранее в Ростовской области расширили меры поддержки семей участников СВО.