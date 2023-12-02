rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:53

Published Сегодня, 04:53

Modified Сегодня, 05:01

Updated Сегодня, 05:01

В Минобороны рассказали, будут ли проводить мобилизацию в Ростовской области

В Минобороны рассказали, будут ли проводить мобилизацию в Ростовской области

2 декабря 2023, 04:53
Фото: 1MI
В России, в том числе Ростовской области, проведение мобилизации не предусмотрено, сообщили в Минобороны РФ.

В стране предельная численность ВС РФ выросла на 170 тысяч человек — до 1,3 миллиона граждан. Сейчас увеличивать численность призыва на срочную службу не планируется.

«Проведение мобилизации не предусмотрено», — уточнили в министерстве.

Отмечается, что рост штатной численности ВС РФ связан с ростом угроз, в том числе из-за расширения НАТО.

Стало известно, будет ли новая волна мобилизации в Ростовской области
Узнать подробнее

«Становится больше потенциал тактических ядерных сил НАТО. Наращивание боевого состава и численности ВС РФ — это адекватная реакция на агрессивную деятельность блока НАТО», — уточнили в Минобороны.

Ранее в Ростовской области расширили меры поддержки семей участников СВО.

Читайте также:
Стало известно, будет ли новая волна мобилизации в Ростовской областиВ Ростовской области резко вырос спрос на специалистов по мобилизацииБеременную военнослужащую осудили в Ростове за прогулы во время мобилизации
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ВС РФ#Призыв#Срочная служба#Последние новости Ростова на сегодня#Мобилизация#НАТО#Угрозы#Минобороны#Меры поддержки
Подпишитесь
В Ростове разгребают пепелище на рынке «Темерник» и пишут письма Деду Морозу
Вчера, 15:47
Погибших на полигоне в Ростовской области военных опознавали по тестам ДНК
Вчера, 15:50
Новые пункты взимания платы установят на М-4 «Дон» в Ростовской области
Вчера, 15:21
Власти Таганрога решили застроить город сотнями общественных туалетов
Вчера, 12:20
Стало известно, как масштабный пожар на «Темернике» повлиял на воздух в Ростове
Вчера, 14:14
Владельцы на Дону: защитник снежных барсов и агромагнат Али Узденов
Вчера, 08:33