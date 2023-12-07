«Это очень тяжело: врач из Ростова рассказал об условиях проживания в плену ХАМАС

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
Напомним, 73-летнюю Ирину Татти и ее дочь Елену Труфанову освободили из плена в конце ноября. Женщины пробыли в заключении более 1,5 месяца. Кроме того, в плену все еще остается внук Татти Александр Труфанов.
Теперь освобожденные рассказали, что у людей, которые сейчас находятся в плену, очень плохое душевное состояние. Татти попросила обменять ее на внука, которого пока не получается освободить.
«Быть в плену — это значит ежедневно ждать, когда тебя освободят и надеяться. Это очень тяжело физически и морально, люди, которые остались там, находятся в очень плохом душевном состоянии», — добавила Труфанова.
Она попросила приложить усилия для возвращения всех заложников.