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Published Сегодня, 05:31

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Updated Сегодня, 05:44

Врач из Ростова рассказал об условиях проживания в плену ХАМАС

«Это очень тяжело: врач из Ростова рассказал об условиях проживания в плену ХАМАС

7 декабря 2023, 05:31
Фото: 1MI

Врач из Ростова рассказал об условиях проживания в плену ХАМАС

Врач-фтизиатр Ирина Татти из Ростова-на-Дону, которая была в плену ХАМАС, рассказала, в каких условиях там находятся люди, видео опубликовал израильский журналист Ник Колехин.

Напомним, 73-летнюю Ирину Татти и ее дочь Елену Труфанову освободили из плена в конце ноября. Женщины пробыли в заключении более 1,5 месяца. Кроме того, в плену все еще остается внук Татти Александр Труфанов.

Теперь освобожденные рассказали, что у людей, которые сейчас находятся в плену, очень плохое душевное состояние. Татти попросила обменять ее на внука, которого пока не получается освободить.

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«Быть в плену — это значит ежедневно ждать, когда тебя освободят и надеяться. Это очень тяжело физически и морально, люди, которые остались там, находятся в очень плохом душевном состоянии», — добавила Труфанова.

Она попросила приложить усилия для возвращения всех заложников.

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