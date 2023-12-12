В Ростове осудили гражданку Украины за вступление в террористический батальон

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
В 2016 году обвиняемая заключила пятилетний контракт и проходила военную службу в ВСУ. Она окончила курсы подготовки, после чего присоединилась к батальону для террористической деятельности.
С 2017 по 2020 годы ее служба проходила на территории ЛДНР. А после в отношении нее возбудили уголовное дело и теперь огласили приговор.
«Ткаченко придется провести пять в колонии-поселении. Это решение еще не вступило в законную силу», — уточнили в прокуратуре.
Ранее в Ростове осудили мужчину, желавшего вступить в ряды украинских террористов. Ему назначили 11 лет заключения, которые он проведет в колонии строгого режима.