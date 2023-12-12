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Updated Сегодня, 10:34

В Ростове осудили гражданку Украины за вступление в террористический батальон

В Ростове осудили гражданку Украины за вступление в террористический батальон

12 декабря 2023, 10:32
Фото: President Of Ukraine/cc0/flickr.com
В Ростове осудили гражданку Украины за вступление в террористический батальон
В Ростове-на-Дону суд огласил приговор гражданке Украины Виктории Ткаченко, которая присоединилась к запрещенному в РФ террористическому батальону, рассказали в облпрокуратуре.

В 2016 году обвиняемая заключила пятилетний контракт и проходила военную службу в ВСУ. Она окончила курсы подготовки, после чего присоединилась к батальону для террористической деятельности.

С 2017 по 2020 годы ее служба проходила на территории ЛДНР. А после в отношении нее возбудили уголовное дело и теперь огласили приговор.

В Ростове осудили мужчину, желавшего вступить в ряды украинских террористов
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«Ткаченко придется провести пять в колонии-поселении. Это решение еще не вступило в законную силу», — уточнили в прокуратуре.

Ранее в Ростове осудили мужчину, желавшего вступить в ряды украинских террористов. Ему назначили 11 лет заключения, которые он проведет в колонии строгого режима.

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