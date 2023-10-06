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Published Сегодня, 13:44

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Updated Сегодня, 13:46

В Ростове осудили мужчину, желавшего вступить в ряды украинских террористов

В Ростове осудили мужчину, желавшего вступить в ряды украинских террористов

6 октября 2023, 13:44
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове осудили мужчину, желавшего вступить в ряды украинских террористов
В Ростове приговор вынесли жителю Ставропольского края, пытавшегося вступить в террористическую организацию, рассказали в пресс-службе Южного военного суда.

Южный военный суд в Ростове огласил приговор Никите Беликову. Мужчина, находясь в Ставрополе, записал видео о добровольном вступлении в запрещенную на территории РФ террористическую организацию «Азов»*. Запись он отправил одному из членов группировки.

Помимо этого, Беликов выслал этому же человеку фото спортивно-тренировочного центра «Ставрополь Арена» и Ставропольской городской Думы.

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Суд назначил мужчине наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее в Ростовской области обжаловали приговор самому знаменитому киллеру в России Джако.

* — запрещенная на территории РФ террористическая организация

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