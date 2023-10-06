В Ростове осудили мужчину, желавшего вступить в ряды украинских террористов

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Южный военный суд в Ростове огласил приговор Никите Беликову. Мужчина, находясь в Ставрополе, записал видео о добровольном вступлении в запрещенную на территории РФ террористическую организацию «Азов»*. Запись он отправил одному из членов группировки.
Помимо этого, Беликов выслал этому же человеку фото спортивно-тренировочного центра «Ставрополь Арена» и Ставропольской городской Думы.
Суд назначил мужчине наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Ранее в Ростовской области обжаловали приговор самому знаменитому киллеру в России Джако.
* — запрещенная на территории РФ террористическая организация