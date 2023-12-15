ФК «Ростов» заставит итальянскую «Рому» выплатить деньги за игрока

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Иск к иностранному клубу был передан в футбольный трибунал в сентябре этого года. Причиной назвали переход нападающего Элдора Шомуродова.
«Ростову» не перечислили солидарные выплаты от римлян во время перехода из «Дженоа», — сказано в сообщении.
Отмечается, что жалобы рассмотрели и удовлетворили. О сумме выплат на данный момент информации нет.
Добавим, что Шомуродов играл за «Ростов» с 2017 года в течение трех лет, после чего присоединился к итальянский «Дженоа», в августе 2021 года он стал игроком «Ромы».
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