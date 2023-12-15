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Updated Сегодня, 11:38

ФК «Ростов» заставит итальянскую «Рому» выплатить деньги за переход игрока

ФК «Ростов» заставит итальянскую «Рому» выплатить деньги за игрока

15 декабря 2023, 11:36
Фото: ФК «Ростов»
ФК «Ростов» заставит итальянскую «Рому» выплатить деньги за переход игрока
ФИФА удовлетворила жалобу футбольного клуба «Ростов», у которого были претензии к итальянской «Роме», говорится на сайте ФК.

Иск к иностранному клубу был передан в футбольный трибунал в сентябре этого года. Причиной назвали переход нападающего Элдора Шомуродова.

«Ростову» не перечислили солидарные выплаты от римлян во время перехода из «Дженоа», — сказано в сообщении.

Отмечается, что жалобы рассмотрели и удовлетворили. О сумме выплат на данный момент информации нет.

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Добавим, что Шомуродов играл за «Ростов» с 2017 года в течение трех лет, после чего присоединился к итальянский «Дженоа», в августе 2021 года он стал игроком «Ромы».

Ранее стало известно, что ФК «Ростов» выделил свыше двух миллионов рублей на банкет, который предназначен для болельщиков. Материал на эту тему читайте по ссылке.

Кроме того, главного тренера ФК «Ростов» Карпина оштрафовали на 30 тысяч рублей.

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