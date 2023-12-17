Скрывался 16 лет: лидер казанской ОПГ Сунгатуллин задержан в Ростове

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
В Татарстане арестован 61-летний уроженец Казани Эльфат Сунгатуллин. Мужчина был лидером известной криминальной группировки «Кинопленка». От следствия он скрывался 16 лет. Задержали его в конце ноября в Ростове-на-Дону.
Сунгатуллин обвиняется в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. ОПГ он вместе с сообщниками создал в 90-х. Банда зверствовала в Казани и других городах Татарстана. Других участников группировки осудили еще в 2011, Сигматуллин же смог скрываться в течение нескольких лет.
Следователи подозревают его в трех убийствах, двух покушениях, кражах и незаконном хранении оружия.
Официальных подробностей расследования пока нет.
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