Скрывался 16 лет: лидер казанской ОПГ Сунгатуллин задержан в Ростове

Сунгатуллин обвиняется в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. ОПГ он вместе с сообщниками создал в 90-х. Банда зверствовала в Казани и других городах Татарстана. Других участников группировки осудили еще в 2011, Сигматуллин же смог скрываться в течение нескольких лет.