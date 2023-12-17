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Published Сегодня, 08:34

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Силовики задержали в Ростове 61-летнего экс-лидера казанской ОПГ «Кинопленка»

Скрывался 16 лет: лидер казанской ОПГ Сунгатуллин задержан в Ростове

17 декабря 2023, 08:34
Фото: Midjourney
Силовики задержали в Ростове 61-летнего экс-лидера казанской ОПГ «Кинопленка»

Скрывавшийся 16 лет лидер казанской ОПГ «Кинопленка» задержан в Ростове

Силовики задержали в Ростове 61-летнего экс-лидера казанской ОПГ «Кинопленка», он скрывался от следствия 16 лет, пишет Lenta.ru.

В Татарстане арестован 61-летний уроженец Казани Эльфат Сунгатуллин. Мужчина был лидером известной криминальной группировки «Кинопленка». От следствия он скрывался 16 лет. Задержали его в конце ноября в Ростове-на-Дону.

Вещи в стиле сериала «Слово пацана» начали продавать в Ростове
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Сунгатуллин обвиняется в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. ОПГ он вместе с сообщниками создал в 90-х. Банда зверствовала в Казани и других городах Татарстана. Других участников группировки осудили еще в 2011, Сигматуллин же смог скрываться в течение нескольких лет.

Следователи подозревают его в трех убийствах, двух покушениях, кражах и незаконном хранении оружия.

Официальных подробностей расследования пока нет.

ОПГ «Кинопленка» посвящен и обсуждаемый сериал «Слово пацана». Он обрел большую популярность в Ростове. По его мотивам продают вещи и аксессуары и даже делают маникюр.

Ранее сообщалось, что в Москву отправят подростка, устроившего резню в школе в Ростовской области.

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