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Published Сегодня, 08:44

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Updated Сегодня, 08:46

Более тысячи жителей в Ростовской области все еще остаются без света

Более тысячи жителей в Ростовской области все еще остаются без света

18 декабря 2023, 08:44
Фото: Россети-Юг
Более тысячи жителей в Ростовской области все еще остаются без света
В Ростовской области на данный момент в зоне отключения электричества находятся около одной тысячи человек, сообщил губернатор Василий Голубев.

Он рассказал, что в регионе подходит к концу работа по ремонту распределительных сетей. В данный момент отрабатываются точечные заявки местных жителей.

Дело в том, что начались повторные отключения из-за упавших во время непогоды деревьев. Ограничения есть в семи населенных пунктах.

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В данный момент отрабатываются точечные заявки местных жителей.В данный момент отрабатываются точечные заявки местных жителей.
В данный момент отрабатываются точечные заявки местных жителей. В данный момент отрабатываются точечные заявки местных жителей.
В данный момент отрабатываются точечные заявки местных жителей.
Фото: Россети-Юг

«К работам привлекли 115 бригад энергетиков, в которые входят более 430 специалистов и 195 единиц спецтехники», — рассказал губернатор.

Он добавил, что обо всех нарушениях нужно обращаться в «Донэнерго» и «Россети».

Ранее в донском регионе развернули шесть пунктов обогрева и питания жителей.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Донэнерго#Деревья#Ограничения#Спецтехника#Энергетики#Отключение электричества
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