Более тысячи жителей в Ростовской области все еще остаются без света

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Он рассказал, что в регионе подходит к концу работа по ремонту распределительных сетей. В данный момент отрабатываются точечные заявки местных жителей.
Дело в том, что начались повторные отключения из-за упавших во время непогоды деревьев. Ограничения есть в семи населенных пунктах.
«К работам привлекли 115 бригад энергетиков, в которые входят более 430 специалистов и 195 единиц спецтехники», — рассказал губернатор.
Он добавил, что обо всех нарушениях нужно обращаться в «Донэнерго» и «Россети».
Ранее в донском регионе развернули шесть пунктов обогрева и питания жителей.