«Донской земли армянский сын»: Нор-Нахичеванская община отметила 35 летие

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
В 1988 году по инициативе выдающегося музыканта и общественного деятеля Крикора Дзероновича Хурдаяна и известных представителей донской интеллигенции, в частности народной артистки Клары Николаевны Абашиной, кинорежиссера и журналиста Аркадия Федоровича Агафонова, возникло культурно-просветительское общество «Нор Нахичеван».
Так уж получилось, что мой отец, заслуженный врач России, краевед и публицист Минас Георгиевич Багдыков, горячо поддержал создание культурно-просветительского общества «Нор Нахичеван». Более того, было время, когда он входил в правление Нахичеванской-на-Дону армянской общины.
А еще именно мой отец привлек меня к сотрудничеству с армянской общиной с первых дней ее возникновения. Хорошо помню один из первых торжественных концертов культурно-просветительского общества «Нор Нахичеван» и ансамбля донских армян «Ани» под руководством Крикора Дзероновича Хурдаяна, который прошел в стенах Ростовской государственной филармонии в далеком уже 1988 году.
Именно тогда познакомился я с известным советским и российским поэтом Аршаком Арсеновичем Тер-Маркарьяном. После концерта в филармонии был творческий вечер Тер-Маркарьяна, на котором он читал свои стихи, раздавал автографы поклонникам. Я с юношеских лет увлекался поэзией Тер-Маркарьяна. В январе 1989 года мне было неполных 18 лет, я был по-юношески смел и увлечен литературой. Поэтому подошел за автографом к поэту с книгой его стихов «Сердцевина дня». Тогда книги издавались массовыми тиражами, в том числе поэтические сборники.
Поэтический сборник Аршака Тер-Маркарьяна «Сердцевина дня» вышел в свет в Ростовском книжном издательстве в 1988 году. Эта книга была на руках у многих гостей того торжественного вечера. Ростовский поэт после концерта терпеливо раздавал автографы всем желающим. Очередь дошла и до меня. Я представился.
− Так это вы в газетах пишете? − улыбнувшись, спросил Тер-Маркарьян.
Дело в том, что я с 15 лет был юнкором областной комсомольской газеты. Поэтому ростовский поэт и узнал мою фамилию.
− Да. Это я, − смущаясь, ответил я.
− Молодец, молодец, − несколько раз повторил Тер-Маркарьян и написал мне автограф: «Георгию Багдыкову − моему армянскому брату. Аршак Тер-Маркарьян. 29.01. 1989 год».
Эту книжечку я бережно храню в своей библиотеке до сих пор.
Издательская и просветительская деятельность
В книге «Крикор Хурдаян. Донской земли армянский сын», которая вышла в серии «Жизнь замечательных нахичеванцев», подробно описано, как возникло культурно-просветительское общество «Нор Нахичеван». Именно это общество впоследствии стало Нахичеванской-на-Дону армянской общиной.
Книга написана в необычной форме беседы редактора Нонны Владимировны Мирзабековой с Крикором Дзероновичем. Но это не только беседа, это еще и размышления о жизни, культуре, воспоминания о людях, о знаковых событиях в истории нашей страны, Ростова и донского края.
Кстати, Нонна Владимировна не только редактор книги «Крикор Хурдаян. Донской земли армянский сын» и всей серии книг «Жизнь замечательных нахичеванцев», но она была и первым редактором общинной газеты «Нахичевань-на-Дону».
Мне особо приятно отметить, что эта газета возникла по инициативе моего отца Минаса Георгиевича Багдыкова. Эту инициативу поддержал тогдашний руководитель общины Эдуард Вараздатович Вартанян.
Помню, как мы с Нонной Владимировной Мирзабековой работали над созданием общинной газеты «Нахичевань-на-Дону», волновались, переживали. Нам очень хотелось организовать издание газеты, в которой рассказывалось бы о жизни, истории донских армян и Нахичевани-на-Дону. И я считаю, что у нас тогда все получилось очень достойно.
Есть такие моменты, которые остаются в памяти на всю жизнь. Конечно, для меня незабываемо, как в 2001 году вместе с первым редактором газеты «Нахичевань-на-Дону» Нонной Владимировной Мирзабековой мы решили создать «Библиотеку газеты „Нахичевань-на-Дону“. И мне особенно приятно, что первой книгой из этой серии были мои путевые заметки „Армения. 1700 лет после крещения“.
Потом мы с Нонной Владимировной Мирзабековой решили расширить «Библиотеку газеты „Нахичевань-на-Дону“. И совместно с исполняющим обязанности директора Нахичеванской-на-Дону армянской общины Сергеем Михайловичем Саядовым организовали публикации книг из серии „Жизнь замечательных нахичеванцев“. Эту идею поддержал председатель правления Нахичеванской-на-Дону армянской общины Арутюн Арменакович Сурмалян.
Мне особенно приятно отметить, что первой в этой серии в 2011 году вышла в свет книга «Арутюн Халибян», которую я написал совместно с отцом Минасом Георгиевичем Багдыковым и братом Тиграном. В этой книге рассказывалось о жизни и деятельности нахичеванского головы Арутюна Погосовича Халибяна (Артемия Павловича Халибова).
Кстати, не могу также не вспомнить, что именно в этой серии вышла в свет книга «Несущий свет. Минас Багдыков». Она была уже посвящена светлой памяти Минаса Георгиевича Багдыкова.
Нахичеванская-на-Дону армянская община известна у нас на Дону, да и во всей России, своей просветительской деятельностью. Особой популярностью у любителей отечественной истории и истории армянского народа пользуется интернет-энциклопедия «Хайазг».
Напомню, это не просто энциклопедия, а целый общеармянский культурно-просветительский проект, создателем которого и руководителем с 2007 года является исполнительный директор Нахичеванской-на-Дону армянской общины Сергей Михайлович Саядов. Он также руководитель Центра арменоведения при Институте социологии и регионоведения Южного федерального университета.
Благотворительность
В книге «Крикор Хурдаян. Донской земли армянский сын» освещены все основные этапы становления Нахичеванской-на-Дону армянской общины. Отдельное внимание уделено благотворительной деятельности, которой община активно занималась с первых дней своего возникновения.
Хочу рассказать о тех благих деяниях, свидетелем которых был лично.
В этой связи вспоминается мне, как председателем правления Нахичеванской-на-Дону армянской общины Арутюном Арменаковичем Сурмаляном осуществлялась помощь людям, которые были стеснены в материальных средствах в период пандемии и самоизоляции из-за коронавирусной инфекции. Ведь они очень нуждались в человеческой поддержке и участии. Я знаю немало людей, которым лично помог Арутюн Арменакович. И эта помощь была не только продуктовыми наборами, но и советом, человеческим участием. И помощь нуждающимся оказывалась всем независимо от национальности!
Вот этот момент мне кажется особо важным. Важно и то, что Нахичеванская-на-Дону армянская община всегда в своей деятельности подчеркивает то, что донской край − это общий дом для всех народов, проживающих здесь.
Скажу более того, на все значимые мероприятия Нахичеванская-на-Дону армянская община приглашает представителей всех национальных общин и обществ, в том числе и представителей азербайджанской общины Дона. К счастью, с представителями азербайджанской общины и ее руководством у Нахичеванской-на-Дону армянской общины сложились хорошие товарищеские отношения.
Надо отметить, что традиции благотворительности и интернационализма были заложены с момента создания культурно-просветительского общества «Нор Нахичеван».
В книге воспоминаний первого руководителя армянской общины Крикора Дзероновича Хурдаяна о моем отце, заслуженном враче Минасе Георгиевиче Багдыкове, есть такие строки: «Безвозмездно оказывал медицинские услуги кандидат медицинских наук, врач, писатель-краевед М. Г. Багдыков».
Хочу сказать, что к этой благотворительной работе отец привлек и меня, молодого в те годы доктора. Я также безвозмездно принимал пациентов в общине в выходные дни. И это были разные люди, в том числе и беженцы. Об этом можно, кстати, целую книгу написать. Ведь столько человеческих судеб, личных трагедий и историй…
В те годы я еще вел рубрику «Нахичеванский доктор советует» в газете «Нахичевань-на-Дону». И даже выпустил брошюру, которую так и назвал: «Нахичеванский доктор». В ней были собраны популярные медицинские советы для пациентов. А все это произошло потому, что руководство Нахичеванской-на-Дону армянской общины, в том числе и Крикор Дзеронович Хурдаян, организовывали благотворительную помощь нуждающимся.
Укрепление дружеских связей
При активном участии Нахичеванской-на-Дону армянской общины в Ереване был открыт «Мемориальный комплекс казакам-героям», погибшим на территории Армении в ходе русско-турецких, русско-персидских войн конца XIX − начала XX веков, а также были подписаны договоры побратимских отношений между столицей Армении Ереваном и Ростовом-на-Дону.
Напомню, что комплекс был открыт в 2005 году. Когда несколько лет назад я был в Армении, то посетил этот монумент. Был приятно удивлен, что там лежат живые цветы.
В Армении всегда уважали казаков. Армяне воевали бок о бок с казаками и вступали в их ряды. Мы, жители Дона, должны об этом знать и помнить. Да и в Армении сегодня не должны об этом забывать.
По инициативе армянской общины в 2015 году, к столетию геноцида армян в Османской Турции, возле церкви Сурб Арутюн, в самом центре Нахичевани, был открыт памятник «Геноциду − нет!».
Памятник необычен и интересен. Он представляет собой как бы «башню» из человеческих рук, молящих о помощи. Автор этого монумента − Мкртыч Мазмамян.
Надо сказать, что «Геноциду − нет!» не просто памятник. Это еще и посыл потомкам сделать все, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись.
Напомню, что в 1915 году на территории Османской империи гонениям подверглось христианское население − армяне, греки, ассирийцы. Их уничтожали, депортировали, подвергали дискриминации. Все это происходило во время Первой мировой войны. Многие историки считают, что эти события стали предтечей еврейского Холокоста.
А значит, смысл памятника «Геноциду − нет!» очень глубок и важен. Люди должны помнить всегда: геноцид любого народа недопустим, это преступление против человечества!
Когда-то известный донской краевед и писатель Владимир Сергеевич Сидоров сказал: «Ростов−Нахичевань − феномен мировой культуры». Действительно, в мировой истории трудно найти аналог такого мирного и взаимно обогащающего существования двух городов. Но это пример не только продуктивного существования двух городов, а еще и яркий образец нерушимой дружбы двух братских народов − русского и армянского. И эту нерушимую дружбу мы должны лишь крепить и приумножать!