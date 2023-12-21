«Донской земли армянский сын»: Нор-Нахичеванская община отметила 35 летие

Именно тогда познакомился я с известным советским и российским поэтом Аршаком Арсеновичем Тер-Маркарьяном. После концерта в филармонии был творческий вечер Тер-Маркарьяна, на котором он читал свои стихи, раздавал автографы поклонникам. Я с юношеских лет увлекался поэзией Тер-Маркарьяна. В январе 1989 года мне было неполных 18 лет, я был по-юношески смел и увлечен литературой. Поэтому подошел за автографом к поэту с книгой его стихов «Сердцевина дня». Тогда книги издавались массовыми тиражами, в том числе поэтические сборники.