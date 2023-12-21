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Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

Глава Новочеркасска Юрий Лысенко передумал защищать свою честь и достоинство перед депутатом

Мэр Новочеркасска передумал защищать свою честь и достоинство перед депутатом

21 декабря 2023, 11:38
Фото: vk.com/yurilysenko75
Глава Новочеркасска Юрий Лысенко передумал защищать свою честь и достоинство перед депутатом
Мэр Новочеркасска Юрий Лысенко отозвал иск о защите чести и достоинства к местному депутату, сообщается в картотеке дел Ростовского областного суда.

Глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко передумал судиться с депутатом Дмитрием Поповым. Иск к нему он подавал по поводу защиты чести и достоинства.

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Дело в том, что парламентарий опубликовал видео, в котором обвинил Лысенко в передаче участка земли в городе в аренду частному лицу. Предприниматель хотел вырубить деревья и построить магазин.

Лысенко посчитал, что эта информация порочит его честь и достоинство. В суде он хотел потребовать депутата моральную компенсацию в миллион рублей.

Новочеркасский городской суд решил, что Лысенко является публичным лицом, а потому критика в его адрес допустима. Мэр не успокоился и решил обжаловать решение суда в апелляции. Однако затем иск все-таки отозвал.

Ранее Лысенко заявил, что от его имени рассылают сообщения мошенники.

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