Мэр Новочеркасска передумал защищать свою честь и достоинство перед депутатом

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко передумал судиться с депутатом Дмитрием Поповым. Иск к нему он подавал по поводу защиты чести и достоинства.
Дело в том, что парламентарий опубликовал видео, в котором обвинил Лысенко в передаче участка земли в городе в аренду частному лицу. Предприниматель хотел вырубить деревья и построить магазин.
Лысенко посчитал, что эта информация порочит его честь и достоинство. В суде он хотел потребовать депутата моральную компенсацию в миллион рублей.
Новочеркасский городской суд решил, что Лысенко является публичным лицом, а потому критика в его адрес допустима. Мэр не успокоился и решил обжаловать решение суда в апелляции. Однако затем иск все-таки отозвал.
Ранее Лысенко заявил, что от его имени рассылают сообщения мошенники.