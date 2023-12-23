rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:19

Published Сегодня, 17:19

Modified Сегодня, 17:22

Updated Сегодня, 17:22

Ростовчанам хотят устроить трезвую жизнь, а в городе исчез скандальный дом

Ростовчанам хотят устроить трезвую жизнь, а в городе исчез скандальный дом

23 декабря 2023, 17:19
Фото: 1MI
В Ростовской области предложили запретить алкоголь на Новый год, снесли скандальный дом и предлагают вернуться к масочному режиму, все самое интересное, в материале RostovGazeta.

Попытка запретить алкоголь

По информации портала «Новые известия», врачи и юристы предложили запретить продажу алкоголя в новогодние праздники в Ростовской области и других регионах России.

Их инициатива направлена на сохранение жизни и здоровья граждан.
Эксперты считают, что именно алкоголь в Новый год способствует росту криминальных происшествий и обращений в медицинские учреждения.

В настоящее время треть преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения совершеннолетних граждан, а каждое шестое преступление совершает подросток, находящийся в пьяном состоянии.

Снос дома

В Ростове-на-Дону окончены работы по сносу пятиэтажного здания в переулке Кривошлыковский, 4.

Напомним, что на фасаде этого дома появились трещины, из-за чего его признали непригодным для жилья, после чего решили снести. Но жители не согласились с этим решением, так как настаивали на ремонте здания.

Возник конфликт, после которого жильцам выплатили компенсацию, и они покинули квартиру. Теперь корреспондент RostovGazeta побывал на этой улице и убедился, что завершились работы по демонтажу строения.

Масочный режим в Ростовской области

Роспотребнадзор Ростовской области обратился к жителям с просьбой вернуться к использованию масок в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом. На данный момент количество заболевших ОРВИ составляет более 19,9 тысячи человек, при этом почти половина из них — дети до 14 лет. Также было выявлено 63 случая гриппа и 804 случая COVID-19.

Чтобы предотвратить распространение инфекционных заболеваний, в Роспотребнадзоре напомнили жителям Ростовской области о необходимости часто и тщательно мыть руки, особенно после поездки в общественном транспорте, а также стараться избегать скопления людей.

Читайте также:
Власти Ростовской области прокомментировали слухи о введении масочного режимаВрачи и юристы предложили оставить дончан без алкоголя на Новый годВ Ростове-на-Дону снесли скандальную пятиэтажку в Кривошлыковском
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ОРВИ#Грипп#Роспотребнадзор#Алкоголь#Масочный режим#Последние новости Ростова на сегодня#Заболеваемость#Происшествия
Подпишитесь
Следователь рассказал, как банды в 90-е заказывали убийства в Ростовской области
Сегодня, 05:43
Синоптики заявили, что ростовчане могут не ждать хорошей погоды в конце декабря
Вчера, 18:07
Парковки будут закрывать на главном ростовском железнодорожном вокзале
Вчера, 17:28
Правила проведения квестов ужесточат в Ростовской области после несчастных случаев
Вчера, 17:05
Энергетическую инфраструктуру Ростова защитят от дронов
Сегодня, 06:17
Уклонисты от службы в армии не смогут получить права в Ростовской области
Вчера, 15:44