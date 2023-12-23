Ростовчанам хотят устроить трезвую жизнь, а в городе исчез скандальный дом

Роспотребнадзор Ростовской области обратился к жителям с просьбой вернуться к использованию масок в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом. На данный момент количество заболевших ОРВИ составляет более 19,9 тысячи человек, при этом почти половина из них — дети до 14 лет. Также было выявлено 63 случая гриппа и 804 случая COVID-19.



Чтобы предотвратить распространение инфекционных заболеваний, в Роспотребнадзоре напомнили жителям Ростовской области о необходимости часто и тщательно мыть руки, особенно после поездки в общественном транспорте, а также стараться избегать скопления людей.