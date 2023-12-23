Ростовчанам хотят устроить трезвую жизнь, а в городе исчез скандальный дом

Posted Сегодня, 17:19
Published Сегодня, 17:19
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Updated Сегодня, 17:22
По информации портала «Новые известия», врачи и юристы предложили запретить продажу алкоголя в новогодние праздники в Ростовской области и других регионах России.
Их инициатива направлена на сохранение жизни и здоровья граждан.
Эксперты считают, что именно алкоголь в Новый год способствует росту криминальных происшествий и обращений в медицинские учреждения.
В настоящее время треть преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения совершеннолетних граждан, а каждое шестое преступление совершает подросток, находящийся в пьяном состоянии.
В Ростове-на-Дону окончены работы по сносу пятиэтажного здания в переулке Кривошлыковский, 4.
Напомним, что на фасаде этого дома появились трещины, из-за чего его признали непригодным для жилья, после чего решили снести. Но жители не согласились с этим решением, так как настаивали на ремонте здания.
Возник конфликт, после которого жильцам выплатили компенсацию, и они покинули квартиру. Теперь корреспондент RostovGazeta побывал на этой улице и убедился, что завершились работы по демонтажу строения.
Роспотребнадзор Ростовской области обратился к жителям с просьбой вернуться к использованию масок в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом. На данный момент количество заболевших ОРВИ составляет более 19,9 тысячи человек, при этом почти половина из них — дети до 14 лет. Также было выявлено 63 случая гриппа и 804 случая COVID-19.
Чтобы предотвратить распространение инфекционных заболеваний, в Роспотребнадзоре напомнили жителям Ростовской области о необходимости часто и тщательно мыть руки, особенно после поездки в общественном транспорте, а также стараться избегать скопления людей.