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Published Сегодня, 08:07

Modified Сегодня, 08:10

Updated Сегодня, 08:10

В Ростове на круглосуточную охрану мостов потратят более 31 млн рублей

Четыре моста в Ростове возьмут под круглосуточную охрану

26 декабря 2023, 08:07
Фото: 1MI
В Ростове на круглосуточную охрану мостов потратят более 31 млн рублей
Ростовские власти ищут исполнителя для обеспечения круглосуточной охраны мостов, информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Согласно тексту заявки, заказчиком выступает МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова». Сумма контракта составляет 31,1 миллиона рублей.

Исполнитель должен организовать круглосуточную охрану нескольких объектов: виадука через реку Кизитеринку на улице Сарьяна, путепровод на Малиновского и две пойменные эстакады на магистрали от Южного подъезда до улицы Левобережной.

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Для обеспечения охраны исполнитель должен выставить восемь постов. Группы быстрого реагирования будут осуществлять патрулирование пешком или на автомобиле с мигалкой.

Ранее стало известно, что компания ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» собирается закупить комплексы для охраны своих объектов в Ростовской области от БПЛА. Фирма планирует потратить на это порядка 65 миллионов рублей.

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