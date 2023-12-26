Четыре моста в Ростове возьмут под круглосуточную охрану

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Согласно тексту заявки, заказчиком выступает МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова». Сумма контракта составляет 31,1 миллиона рублей.
Исполнитель должен организовать круглосуточную охрану нескольких объектов: виадука через реку Кизитеринку на улице Сарьяна, путепровод на Малиновского и две пойменные эстакады на магистрали от Южного подъезда до улицы Левобережной.
Для обеспечения охраны исполнитель должен выставить восемь постов. Группы быстрого реагирования будут осуществлять патрулирование пешком или на автомобиле с мигалкой.
Ранее стало известно, что компания ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» собирается закупить комплексы для охраны своих объектов в Ростовской области от БПЛА. Фирма планирует потратить на это порядка 65 миллионов рублей.