«Россельхозбанк» сможет вернуть 148 рублей из потерянных 40 млн в Ростовской области

В 2013 году «Альянс-Строй» взял кредит на 40 миллионов рублей под 14% годовых и должен был погасить за два года, а банк, чтобы подстраховаться, оформил обеспечение этого займа на 148 участков в Азовском районе. Это было необходимо для того, чтобы забрать их в случае неуплаты со стороны клиента.