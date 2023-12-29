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Updated Сегодня, 12:02

«Россельхозбанк» сможет вернуть 148 рублей из потерянных 40 млн в Ростовской области

«Россельхозбанк» сможет вернуть 148 рублей из потерянных 40 млн в Ростовской области

29 декабря 2023, 12:00
Фото: 1MI
«Россельхозбанк» сможет вернуть 148 рублей из потерянных 40 млн в Ростовской области

«Россельхозбанк» сможет вернуть 148 рублей из потерянных 40 миллионов на Дону

«Россельхозбанк» сможет получить по 1 рублю за каждый участок, который ему остался от должника, говорится в материалах арбитражного суда.

В 2013 году «Альянс-Строй» взял кредит на 40 миллионов рублей под 14% годовых и должен был погасить за два года, а банк, чтобы подстраховаться, оформил обеспечение этого займа на 148 участков в Азовском районе. Это было необходимо для того, чтобы забрать их в случае неуплаты со стороны клиента.

Так и вышло. Только оказалось, что в границах этих участков есть объект археологического наследия — «Группа поселений „Малаховский Ерик I-Х“.

Только оказалось, что в границах этих участков есть объект археологического наследия — «Группа поселений „Малаховский Ерик I-Х“.Только оказалось, что в границах этих участков есть объект археологического наследия — «Группа поселений „Малаховский Ерик I-Х“.
Только оказалось, что в границах этих участков есть объект археологического наследия — «Группа поселений „Малаховский Ерик I-Х“.
Фото: kartarf.ru
Суд взыскал с ростовского племзавода почти 2 млрд рублей долгов
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После этого рассмотрели возможность строительства на этой земле, но был получен отказ.

«Нормативные правовые акты, действующие на территории РФ, запрещают строительство объектов капитального строительства, проведение земляных, мелиоративных и иных работ на территории объектов культурного наследия», — говорится в документации.

После этого рыночную стоимость установили в размере 148 рублей за все 148 участков. Тогда «Россельхозбанк» хотел взыскать убытки через суд, но не получилось.

Ранее суд взыскал с ростовского племзавода почти 2 миллиарда рублей долгов.

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