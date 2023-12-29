«Россельхозбанк» сможет вернуть 148 рублей из потерянных 40 млн в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
В 2013 году «Альянс-Строй» взял кредит на 40 миллионов рублей под 14% годовых и должен был погасить за два года, а банк, чтобы подстраховаться, оформил обеспечение этого займа на 148 участков в Азовском районе. Это было необходимо для того, чтобы забрать их в случае неуплаты со стороны клиента.
Так и вышло. Только оказалось, что в границах этих участков есть объект археологического наследия — «Группа поселений „Малаховский Ерик I-Х“.
После этого рассмотрели возможность строительства на этой земле, но был получен отказ.
«Нормативные правовые акты, действующие на территории РФ, запрещают строительство объектов капитального строительства, проведение земляных, мелиоративных и иных работ на территории объектов культурного наследия», — говорится в документации.
После этого рыночную стоимость установили в размере 148 рублей за все 148 участков. Тогда «Россельхозбанк» хотел взыскать убытки через суд, но не получилось.
Ранее суд взыскал с ростовского племзавода почти 2 миллиарда рублей долгов.