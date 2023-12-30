Донские казаки в Артемовске получили спецоборудование для аэроразведки

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Встреча состоялась в канун Нового года.
Казачий отряд получил технику для ведения наблюдения и аэроразведки: квадрокоптер с тепловизором и допоборудованием.
В отряде проходит службу депутат Законодательного Собрания Ростовской области, атаман Шахтинского городского казачьего общества Дмитрий Суворов. Как он рассказал, в условиях современных боевых действий роль аэроразведки очень высока, и подобное оборудование очень нужно на передовой.
«Новый год встречаем на позициях. Моральный дух у бойцов крепкий. Наша армия и народ — вместе, люди бойцам помогают, поэтому вновь и вновь вспоминается девиз „Все для фронта, все для Победы!“» — подчеркнул Дмитрий Суворов.
Волонтеры также привезли казакам плотную пленку для строительных целей, фрукты и медикаменты, окопные свечи.
Ранее отряду «Шторм» депутаты доставляли из Ростовской области месячный запас продуктов, помогали с транспортом. Осенью большой гуманитарный груз от партии и штаба #МыВместе получила прифронтовая больница на Артемовском направлении.