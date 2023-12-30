Донские казаки в Артемовске получили спецоборудование для аэроразведки

«Новый год встречаем на позициях. Моральный дух у бойцов крепкий. Наша армия и народ — вместе, люди бойцам помогают, поэтому вновь и вновь вспоминается девиз „Все для фронта, все для Победы!“» — подчеркнул Дмитрий Суворов.