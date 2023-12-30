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Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

Донские казаки в Артемовске получили спецоборудование для аэроразведки

Донские казаки в Артемовске получили спецоборудование для аэроразведки

30 декабря 2023, 12:09
Фото: Единая РоссияДонские казаки в Артемовске получили спецоборудование для аэроразведки
Донские казаки в Артемовске получили спецоборудование для аэроразведки
Бойцам казачьего штурмового отряда «Шторм» в Артемовске (Бахмуте) Донецкой Народной Республики доставили военно-техническую помощь волонтеры Ростовского регионального отделения «Единой России».
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СВО

Встреча состоялась в канун Нового года.

Казачий отряд получил технику для ведения наблюдения и аэроразведки: квадрокоптер с тепловизором и допоборудованием.

В отряде проходит службу депутат Законодательного Собрания Ростовской области, атаман Шахтинского городского казачьего общества Дмитрий Суворов. Как он рассказал, в условиях современных боевых действий роль аэроразведки очень высока, и подобное оборудование очень нужно на передовой.

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«Новый год встречаем на позициях. Моральный дух у бойцов крепкий. Наша армия и народ — вместе, люди бойцам помогают, поэтому вновь и вновь вспоминается девиз „Все для фронта, все для Победы!“» — подчеркнул Дмитрий Суворов.

Волонтеры также привезли казакам плотную пленку для строительных целей, фрукты и медикаменты, окопные свечи.

Ранее отряду «Шторм» депутаты доставляли из Ростовской области месячный запас продуктов, помогали с транспортом. Осенью большой гуманитарный груз от партии и штаба #МыВместе получила прифронтовая больница на Артемовском направлении.

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