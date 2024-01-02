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Posted Сегодня, 08:44

Published Сегодня, 08:44

Modified Сегодня, 08:46

Updated Сегодня, 08:46

С января по ноябрь 2023 года в Ростовской области выдали автокредитов на сумму 37,6 миллиарда рублей

Жители Ростовской области набрали вдвое больше автокредитов, чем в 2022 году

2 января 2024, 08:44
Фото: Midjourney
С января по ноябрь 2023 года в Ростовской области выдали автокредитов на сумму 37,6 миллиарда рублей
С января по ноябрь 2023 года в Ростовской области выдали автокредитов на сумму 37,6 миллиарда рублей, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Сумма выданных автокредитов в Ростовской области увеличилась в два раза. Так, с января по ноябрь 2023 года местные жители получили на покупку авто займы на сумму в 37,6 миллиарда рублей. За тот же период 2022 года сумма выданных автокредитов составляла всего лишь 17,9 миллиарда рублей. Рост зафиксирован на отметке в 110%.

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Аналитики отмечают, что подобная ситуация характерна практически для всех регионов в России. В целом по стране сумма выданных автокредитов за год выросла на 87,5%. Такой рост объясняется эффектом низкой базы из-за падения выдачи автокредитов в 2022 году. Также среди факторов роста — льготные условия кредитования и увеличение продаж новых машин.

Ранее сообщалось, что только каждая восьмая семья в Ростовской области может позволить себе машину в кредит.

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