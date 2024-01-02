Жители Ростовской области набрали вдвое больше автокредитов, чем в 2022 году

Сумма выданных автокредитов в Ростовской области увеличилась в два раза. Так, с января по ноябрь 2023 года местные жители получили на покупку авто займы на сумму в 37,6 миллиарда рублей. За тот же период 2022 года сумма выданных автокредитов составляла всего лишь 17,9 миллиарда рублей. Рост зафиксирован на отметке в 110%.