Жители Ростовской области набрали вдвое больше автокредитов, чем в 2022 году

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
Сумма выданных автокредитов в Ростовской области увеличилась в два раза. Так, с января по ноябрь 2023 года местные жители получили на покупку авто займы на сумму в 37,6 миллиарда рублей. За тот же период 2022 года сумма выданных автокредитов составляла всего лишь 17,9 миллиарда рублей. Рост зафиксирован на отметке в 110%.
Аналитики отмечают, что подобная ситуация характерна практически для всех регионов в России. В целом по стране сумма выданных автокредитов за год выросла на 87,5%. Такой рост объясняется эффектом низкой базы из-за падения выдачи автокредитов в 2022 году. Также среди факторов роста — льготные условия кредитования и увеличение продаж новых машин.
Ранее сообщалось, что только каждая восьмая семья в Ростовской области может позволить себе машину в кредит.