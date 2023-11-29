Жители Ростовской области набрали 33,5 млрд автокредитов в 2023 году

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Пресс-служба Национального бюро кредитных историй объявила, что за период с января по октябрь 2023 года выдали автокредиты на сумму, превышающую 1,03 триллиона рублей. Это на 88% больше объема кредитов, выданных за аналогичный период 2022 года. При этом наибольший прирост объемов автокредитования продемонстрировали Белгородская (+115,5%) и Ростовская (+109,1%) области.
Кроме того, стало известно, что за период с января по октябрь текущего года дончане взяли в кредит 33,5 миллиарда рублей, что более чем в два раза превышает показатели прошлого года и обеспечивают региону седьмое место рейтинга по объемам кредитования.
Ранее в Ростове аферисты обманули клиентов автосалонов на более чем 57 миллионов рублей.