rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:02

Published Сегодня, 08:02

Modified Сегодня, 08:04

Updated Сегодня, 08:04

Жители Ростовской области взяли 33,5 млрд кредитов на покупку автомобилей

Жители Ростовской области набрали 33,5 млрд автокредитов в 2023 году

29 ноября 2023, 08:02
Фото: 1MI
Жители Ростовской области взяли 33,5 млрд кредитов на покупку автомобилей
Ростовская область заняла седьмое место в стране по объему выданных в 2023 году автокредитов, об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй.

Пресс-служба Национального бюро кредитных историй объявила, что за период с января по октябрь 2023 года выдали автокредиты на сумму, превышающую 1,03 триллиона рублей. Это на 88% больше объема кредитов, выданных за аналогичный период 2022 года. При этом наибольший прирост объемов автокредитования продемонстрировали Белгородская (+115,5%) и Ростовская (+109,1%) области.

Льготное автокредитование: как купить отечественный автомобиль в Ростове в 2023 году
Узнать подробнее

Кроме того, стало известно, что за период с января по октябрь текущего года дончане взяли в кредит 33,5 миллиарда рублей, что более чем в два раза превышает показатели прошлого года и обеспечивают региону седьмое место рейтинга по объемам кредитования.

Ранее в Ростове аферисты обманули клиентов автосалонов на более чем 57 миллионов рублей.

Читайте также:
Двукратный рост автокредитов зафиксирован в Ростовской области в 2023 годуДвукратный рост ипотеки зафиксирован в Ростовской области в 2023 годуЖителям Ростовской области стали все больше занимать деньги для покупки машины
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Белгородская область#Происшествия#Автокредиты
Подпишитесь
Вторичка просядет: рассказываем, что будет с ценами на жилье в Ростове в 2024 году
Вчера, 18:08
Екатерина Мизулина взялась за фейки в Ростове-на-Дону
Сегодня, 06:56
Более 7 млн рублей потратят на обслуживание охранных систем на «Ростов-Арене»
Сегодня, 05:47
В Ростовской области дополнительно отремонтируют 43 дороги в 2024 году
Сегодня, 05:30
«Снег валит без остановки»: настоящая зима наступила в Ростове-на-Дону в ноябре
23 ноября, 04:51
В Ростове в дореволюционном доме горит кафе «Колючка»
Вчера, 17:06