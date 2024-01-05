Юристы и HR-специалисты попали под массовые сокращения в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Около 60% жителей Ростовской области в ходе опроса заявили, что в 2023 году в их компаниях не было увольнений. Такие же результаты получили при опросе в целом по РФ. Год назад процент людей, сообщивших об отсутствии сокращений, был ниже — 50%.
Из числа опрошенных, 11% отметили, что были массовые сокращения (год назад — 17%), а еще 17% рассказали о выборочных сокращениях (год назад — 24%). Остальные респонденты не смогли определиться.
Наиболее часто о массовых или выборочных сокращениях говорили юристы (48%) и специалисты по управлению персоналом (41%). Представители производственных профессий (70%) и сферы транспорта (69%) чаще всего заявляли, что у них на предприятиях сокращений не было.
Ранее стало известно, в каких сотрудниках остро нуждаются работодатели в Ростове.