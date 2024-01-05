rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:51

Published Сегодня, 08:51

Modified Сегодня, 09:01

Updated Сегодня, 09:01

Юристы и HR-специалисты попали под массовые сокращения в Ростовской области

Юристы и HR-специалисты попали под массовые сокращения в Ростовской области

5 января 2024, 08:51
Фото: 1MI
В Ростовской области в ходе проведенного опроса около 11% местных жителей заявили о массовых сокращениях, сообщает HH.ру.

Около 60% жителей Ростовской области в ходе опроса заявили, что в 2023 году в их компаниях не было увольнений. Такие же результаты получили при опросе в целом по РФ. Год назад процент людей, сообщивших об отсутствии сокращений, был ниже — 50%.

Из числа опрошенных, 11% отметили, что были массовые сокращения (год назад — 17%), а еще 17% рассказали о выборочных сокращениях (год назад — 24%). Остальные респонденты не смогли определиться.

«Рост зарплат и мирное небо»: что жители Ростовской области ждут от 2024 года
Узнать подробнее

Наиболее часто о массовых или выборочных сокращениях говорили юристы (48%) и специалисты по управлению персоналом (41%). Представители производственных профессий (70%) и сферы транспорта (69%) чаще всего заявляли, что у них на предприятиях сокращений не было.

Ранее стало известно, в каких сотрудниках остро нуждаются работодатели в Ростове.

Читайте также:
«Рост зарплат и мирное небо»: что жители Ростовской области ждут от 2024 годаРостовчане массово перестали соглашаться на «черную» зарплатуКак добиться выплаты 13-й зарплаты
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт#Опрос#Компании#Работодатели#Юристы
Подпишитесь
«Вскрыть нарыв»: политолог Михайлов призвал разобраться в стычке с мигрантами на Дону
Сегодня, 05:32
Против мигранта, избившего ребенка в поселке под Ростовом, завели дело о хулиганстве
Сегодня, 05:10
Хинштейн подробно рассказал о стычке мигрантов и жителей поселка в Ростовской области
Сегодня, 04:52
Ростовчан стали вдвое чаще штрафовать за неуплату парковки
Сегодня, 04:38
Магнитные бури обрушатся на Ростовскую область в январе. Что говорят метеорологи
Сегодня, 06:15
Как выглядят самые дорогие дома в Ростове-на-Дону
Сегодня, 06:00