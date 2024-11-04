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Работодатели

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2024
Общественник из Ростовской области призвал штрафовать за склонение к аборту
26 сентября, 07:20
Стало известно, кого сразу примут на работу в Ростовской области
3 августа, 04:14
Зарплаты продавцов в Ростовской области выросли на 12 тысяч за год
В Ростовской области выросла заработная плата у работников в сфере торговли. Теперь продавцы получают на 12,3 тысячи больше, сообщает служба исследования HH.RU.
30 июля, 07:50
В Ростовской области запретили увольнять родителей-одиночек с детьми подростками
14 февраля, 08:09
В Ростовской области назвали самые востребованные рабочие профессии
29 января, 15:53
Эксперты рассказали, на сколько вырастут зарплаты в Ростовской области
7 января, 05:28
Юристы и HR-специалисты попали под массовые сокращения в Ростовской области
5 января, 08:51
2023
Компании стали отказываться от нервных сотрудников в Ростовской области
7 ноября 2023, 08:28
В Ростове больше студентов стали учить китайский язык в 2023 году
В Ростове продолжает расти число студентов, заинтересованных в изучении китайского языка, об этом рассказали донские СМИ.
19 октября 2023, 16:28
Эксперты рассказали, у кого в Ростовской области не будет проблем с работой
25 сентября 2023, 08:01
ФСБ накрыла овощной склад с нелегальными мигрантами в Ростовской области
В Аксае на территории фруктово-овощного терминала обнаружили нелегальных мигрантов, сообщили в региональном УФСБ.
15 сентября 2023, 10:22
Эксперты рассказали, как повлияет увеличение МРОТ на рост цен в Ростовской области
28 августа 2023, 06:15
Стало известно, какие зарплаты предлагают в Ростовской области
В Ростовской области рыночный диапазон зарплат варьируется от 39,5 тысячи до 80 тысяч рублей, сообщает HH.ру.
14 августа 2023, 09:47
Проживавших в Ростовской области иностранцев выдворили из России
Из России выдворили 64 нелегальных мигрантов, которые проживали в Ростовской области, сообщили в региональном УМВД.
26 июля 2023, 07:12

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