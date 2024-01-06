Жители поселка под Ростовом попросили защитить их от вооруженных мигрантов

«Он сказал, что не всегда ходит с ножом, но каким образом у него в ту ночь оказалось оружие, он ответить не смог. По его словам, нож ему дали те, кто приехал к нему на помощь», — рассказала женщина и уточнила, что задала ему вопрос о том, мог ли он воспользоваться ножом. По ее информации, он ответил, что был пьяный и не отвечал за свои поступки.