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Published Сегодня, 11:51

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

Жители поселка под Ростовом попросили защитить их от вооруженных мигрантов

Жители поселка под Ростовом попросили защитить их от вооруженных мигрантов

6 января 2024, 11:51
Фото: 1MI
Жители поселка под Ростовом попросили защитить их от вооруженных мигрантов
Жители поселка Красный Ростовской области попросили власти дать гарантию, что мигранты не будут им мстить после скандала, видео опубликовали активисты движения «Русская община».

Ранее они рассказали о том, что 1 января мигрант приставал к человеку с инвалидностью, однако подросток защитил его и в результате получил удар в голову. Это стало причиной возбуждения уголовного дела.

Теперь активисты поделились видео, на котором одна из местных жительниц рассказала, что в тот день иностранец позвонил своим приятелям и предложил собраться для разборок. По ее словам, они были вооружены ножами и готовились напасть на подростков и взрослых.

В ролике есть мнения нескольких человек, в том числе пенсионерок, которые успели поговорить с мигрантом.

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«Он сказал, что не всегда ходит с ножом, но каким образом у него в ту ночь оказалось оружие, он ответить не смог. По его словам, нож ему дали те, кто приехал к нему на помощь», — рассказала женщина и уточнила, что задала ему вопрос о том, мог ли он воспользоваться ножом. По ее информации, он ответил, что был пьяный и не отвечал за свои поступки.

Другая женщина на видео попросила власти дать гарантию того, что иностранцы не пойдут мстить местным жителям.

«Представители власти, дайте нам такую гарантию. Если кто защищает их поведение, то дайте нам гарантию», — заявила женщина.

Расширенный материал о произошедшем конфликте читайте по ссылке.

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