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Posted Сегодня, 14:51

Published Сегодня, 14:51

Modified Сегодня, 15:11

Updated Сегодня, 15:11

В Ростове-на-Дону горело здание цирка. Показываем, что там произошло

В Ростове-на-Дону горело здание цирка. Показываем, что там произошло

7 января 2024, 14:51
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове-на-Дону в воскресенье произошел пожар в здании цирка на проспекте Буденновском. Корреспондент RostovGazeta побывал на месте происшествия и показал последствия.

Пожар начался в гримерной и распространился на площади пять квадратных метров.

Открытое горение ликвидировали к 16.57 мск, а полностью справиться с огнем удалось в 17.20. За это время было эвакуировано 25 человек из здания цирка.

Фото: rostovgazeta.ru
Фото: rostovgazeta.ru
Фото: rostovgazeta.ru

По официальной информации, медицинская помощи никому не потребовалась в результате этого инцидента. Общее количество людей, задействованных в тушении огня, составило 47 человек, они использовали 14 единиц специальной техники.

Первоначально о возгорании информация поступила от местных жителей, которые сообщили об обильном дыме из окон здания. На место происшествия приезжали пожарные машины.

Корреспондент RostovGazeta рассказал, что внутрь уже начали запускать людей, так как в 18 часов должно начаться представление. Никакой паники возле здания цирка в данный момент нет.

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