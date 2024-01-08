Общественник призвал мигрантов в Ростовской области соблюдать российские законы

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
Руководитель региональной общественной организации «Русская община» Олег Миронов рассказал о ходе расследования нападения мигранта в поселке Красный на подростка. Именно «Русская община» первой рассказала об инциденте.
Миронов заявил, что мигрант, ударивший подростка, задержан. Другие фигуранты конфликта также «выявлены». Расследование продолжается. Уголовное дело при этом решили возбудить по статье о хулиганстве. Следователи продолжают опрос свидетелей.
Также Миронов решил обратиться к самим приезжим.
«Вы должны влиться, ассимилироваться в наше многонациональное общество. Уважайте наши законы, порядки, устои. Не создавайте провокаций, которые могут привести к конфликтам на национальной почве», — заявил Олег Миронов.
Ранее политолог Александр Сухарь рассказал, почему в регионе возникают проблемы с мигрантами. Он призвал искать пути решения в правовых рамках и делать это оперативно. Однако правоохранительные органы, как полагает политолог, справляются с этими задачами недостаточно хорошо. Также он призвал провести работу и на уровне диаспор.