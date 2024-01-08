Общественник призвал мигрантов в Ростовской области соблюдать российские законы

Ранее политолог Александр Сухарь рассказал, почему в регионе возникают проблемы с мигрантами. Он призвал искать пути решения в правовых рамках и делать это оперативно. Однако правоохранительные органы, как полагает политолог, справляются с этими задачами недостаточно хорошо. Также он призвал провести работу и на уровне диаспор.