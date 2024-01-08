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Published Сегодня, 07:44

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Updated Сегодня, 07:46

Глава «Русской общины» в Ростовской области высказался о конфликте с мигрантами

Общественник призвал мигрантов в Ростовской области соблюдать российские законы

8 января 2024, 07:44
Фото: pxhere.com
Глава «Русской общины» в Ростовской области высказался о конфликте с мигрантами
Все фигуранты конфликта в поселке Красный Аксайского районе выявлены, следствие продолжается, рассказал глава регионального отделения «Русской общины» Олег Миронов в своем видеообращении.

Руководитель региональной общественной организации «Русская община» Олег Миронов рассказал о ходе расследования нападения мигранта в поселке Красный на подростка. Именно «Русская община» первой рассказала об инциденте.

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Миронов заявил, что мигрант, ударивший подростка, задержан. Другие фигуранты конфликта также «выявлены». Расследование продолжается. Уголовное дело при этом решили возбудить по статье о хулиганстве. Следователи продолжают опрос свидетелей.

Также Миронов решил обратиться к самим приезжим.

«Вы должны влиться, ассимилироваться в наше многонациональное общество. Уважайте наши законы, порядки, устои. Не создавайте провокаций, которые могут привести к конфликтам на национальной почве», — заявил Олег Миронов.

Ранее политолог Александр Сухарь рассказал, почему в регионе возникают проблемы с мигрантами. Он призвал искать пути решения в правовых рамках и делать это оперативно. Однако правоохранительные органы, как полагает политолог, справляются с этими задачами недостаточно хорошо. Также он призвал провести работу и на уровне диаспор.

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