Политолог Сухарь сказал, почему в Ростовской области возникают проблемы с мигрантами

Posted Сегодня, 17:56
Published Сегодня, 17:56
Modified Сегодня, 17:58
Updated Сегодня, 17:58
Напомним, что инцидент в поселке Красный Аксайского района взбудоражил общественность. После нападения мигранта на подростка возбуждено уголовное дело.
Инициатором драки стал 37-летний мужчина из Таджикистана. Это следует из составленной правоохранительными органами справки, которую опубликовал депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Сообщается, что мигрант с двумя знакомыми приехал к родителям избитого, чтобы извиниться. Однако Хинштейн задается вопросом — почему в таком случае жители поселка организовали сбор с просьбой защитить их от произвола приезжих.
«Проблемы с незаконными мигрантами должны решаться правоохранительными органами в правовой плоскости и оперативно. Но на практике этого не происходит», — отмечает Александр Сухарь.
Собеседник подчеркивает необходимость проведения работы и на уровне самих диаспор. А она, по словам политолога, ведется не так, как хотелось бы.
«Нужны не дежурные мероприятия, а реальная, конкретная работа», — уточняет эксперт.
Спикер предупреждает, что в конфликтах с приезжими не стоит обобщать всех мигрантов, которые проживают на Дону.
«Половина из них уже давно имеет российское гражданство и защищает интересы нашей страны в зоне СВО. Например, ростовский таджик Хушбахт Турсунов, трагически погибший в прошлом году», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, что стало причиной конфликта с мигрантами в аксайском поселке.