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Posted Сегодня, 17:56

Published Сегодня, 17:56

Modified Сегодня, 17:58

Updated Сегодня, 17:58

Политолог Сухарь рассказал, почему в Ростовской области возникают конфликты с мигрантами

Политолог Сухарь сказал, почему в Ростовской области возникают проблемы с мигрантами

6 января 2024, 17:56
Фото: Midjourney
Политолог Сухарь рассказал, почему в Ростовской области возникают конфликты с мигрантами
Потребность в рабочей силе из-за рубежа существует в Ростовской области. Но эту задачу нужно решать цивилизованно, в правовых рамках. А на практике к нам приезжают много нелегальных мигрантов. Остается только догадываться, как и почему это происходит, сообщил RostovGazeta политолог Александр Сухарь.

Напомним, что инцидент в поселке Красный Аксайского района взбудоражил общественность. После нападения мигранта на подростка возбуждено уголовное дело.

Инициатором драки стал 37-летний мужчина из Таджикистана. Это следует из составленной правоохранительными органами справки, которую опубликовал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Сообщается, что мигрант с двумя знакомыми приехал к родителям избитого, чтобы извиниться. Однако Хинштейн задается вопросом — почему в таком случае жители поселка организовали сбор с просьбой защитить их от произвола приезжих.

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«Проблемы с незаконными мигрантами должны решаться правоохранительными органами в правовой плоскости и оперативно. Но на практике этого не происходит», — отмечает Александр Сухарь.

Собеседник подчеркивает необходимость проведения работы и на уровне самих диаспор. А она, по словам политолога, ведется не так, как хотелось бы.

«Нужны не дежурные мероприятия, а реальная, конкретная работа», — уточняет эксперт.

Спикер предупреждает, что в конфликтах с приезжими не стоит обобщать всех мигрантов, которые проживают на Дону.

«Половина из них уже давно имеет российское гражданство и защищает интересы нашей страны в зоне СВО. Например, ростовский таджик Хушбахт Турсунов, трагически погибший в прошлом году», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, что стало причиной конфликта с мигрантами в аксайском поселке.

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