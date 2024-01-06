Политолог Сухарь сказал, почему в Ростовской области возникают проблемы с мигрантами

Потребность в рабочей силе из-за рубежа существует в Ростовской области. Но эту задачу нужно решать цивилизованно, в правовых рамках. А на практике к нам приезжают много нелегальных мигрантов. Остается только догадываться, как и почему это происходит, сообщил RostovGazeta политолог Александр Сухарь.

Сюжет Эксклюзив