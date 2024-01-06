Эксперт Михайлов назвал новые факты конфликта с мигрантами под Ростовом

«Я обратился в Следственный Комитет и МВД, которые сейчас занимаются этим вопросом. Поверьте, я умею получать информацию. Конфликт действительно имел место, но не настолько изощренно, как был представлен в Telegram-каналах. Многие указанные там факты абсолютно неправдоподобны. Не было никаких 10-20 мигрантов, которые ходили по улицам и угрожали местным жителям криками о резне», — отмечает Евгений Михайлов.