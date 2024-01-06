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Posted Сегодня, 18:43

Published Сегодня, 18:43

Modified Сегодня, 18:45

Updated Сегодня, 18:45

Эксперт Михайлов назвал новые факты конфликта с мигрантами под Ростовом

Эксперт Михайлов назвал новые факты конфликта с мигрантами под Ростовом

6 января 2024, 18:43
Фото: Midjourney
Эксперт Михайлов назвал новые факты конфликта с мигрантами под Ростовом
Эксперт по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов сообщил корреспонденту RostovGazeta, что многие факты стычки с мигрантами в Аксайском районе, о которых сообщается в Telegram-каналах, неправдоподобны.

Напомним, что в Следственном Комитете возбуждено уголовное дело из-за избиения мигрантом ребенка в Аксайском районе. Ведомство упомянуло, что этому предшествовали противоправные действия со стороны мигрантов, которые привели к конфликту с местными жителями.

«Я обратился в Следственный Комитет и МВД, которые сейчас занимаются этим вопросом. Поверьте, я умею получать информацию. Конфликт действительно имел место, но не настолько изощренно, как был представлен в Telegram-каналах. Многие указанные там факты абсолютно неправдоподобны. Не было никаких 10-20 мигрантов, которые ходили по улицам и угрожали местным жителям криками о резне», — отмечает Евгений Михайлов.

Эксперт призывает общественность не вестись на громкие заголовки в Telegram-каналах.

«Ведется следствие и пока нельзя разглашать информацию. Но потом, когда это будет официально разрешено, можно будет озвучить, как было все на самом деле», — говорит собеседник.

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Спикер уверен что правоохранительные органы разберутся в этой истории, и виновные понесут наказание.

«Помните подобный случай в Дагестане, когда инцидент сильно раскручивался и люди выходили на улицу? Потом же доказали, что это была работа украинских спецслужб. Я уверен, что и ситуацией в Аксайском районе могут воспользоваться спецслужбы Украины. Поэтому местным жителям хочу порекомендовать не поднимать панику и довериться правоохранительным службам», — резюмирует собеседник.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн призвал изменить закон для мигрантов после конфликта в Ростовской области.

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