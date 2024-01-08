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Published Сегодня, 06:37

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

Самый длинный речной круиз России остановится и в Ростове-на-Дону

Ростов попал в маршрут самого длинного речного круиза в России

8 января 2024, 06:37
Фото: 1MI
Самый длинный речной круиз России остановится и в Ростове-на-Дону
Самый длинный речной круиз России остановится и в Ростове-на-Дону, заявили в Ассоциации туроператоров.

В августе в России запустят круиз «Сказка странствий». Он станет самым длинным круизом в стране. Путешествие для туристов «Сказки странствий» завершится 22 сентября. На теплоходе «Н. А. Некрасов» они увидят 30 городов России за 30 дней.

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Известно, что одной из точек маршрута станет Ростов-на-Дону. Туда туристы прибудут 8 сентября. Билет в круиз «Сказка странствий» стоит от 258 тысяч до 500 тысяч рублей. Цена зависит от класса каюты.

Ранее стала известна причина отмены ретро поезда в Ростовской области.

До этого раки Ростовской области попали в десятку самых популярных блюд — визитных карточек регионов.

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