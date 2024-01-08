Ростов попал в маршрут самого длинного речного круиза в России

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
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Updated Сегодня, 06:39
В августе в России запустят круиз «Сказка странствий». Он станет самым длинным круизом в стране. Путешествие для туристов «Сказки странствий» завершится 22 сентября. На теплоходе «Н. А. Некрасов» они увидят 30 городов России за 30 дней.
Известно, что одной из точек маршрута станет Ростов-на-Дону. Туда туристы прибудут 8 сентября. Билет в круиз «Сказка странствий» стоит от 258 тысяч до 500 тысяч рублей. Цена зависит от класса каюты.
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