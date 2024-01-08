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Posted Сегодня, 12:22

Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

Стали известны подробности загадочной смерти журналиста Рыбина в Ростовской области

Стали известны подробности загадочной смерти журналиста Рыбина в Ростовской области

8 января 2024, 12:22
Фото: 1MI
Стали известны подробности загадочной смерти журналиста Рыбина в Ростовской области

Погибший журналист Рыбин перемещался по Ростовской области автостопом

Погибший журналист Александр Рыбин передвигался по Ростовской области автостопом, об этом сообщили СМИ.

Напомним, на днях в Ростовской области рядом с одной из автостоянок Красносулинского района обнаружили останки известного журналиста Александра Рыбина. По предварительной информации, криминальной составляющей в его гибели не обнаружили.

Портал «НТВ» со ссылкой на «Комсомольскую правду» сообщил, что журналист мог перемещаться по Ростовской области на попутном транспорте. По словам источника, погибший мог ловить попутки, но в Красносулинском районе его уже высадили. При этом пока неизвестно, куда именно мог ехать Александр Рыбин.

«На теле не было следов насильственной смерти. По предварительным данным, погибшему могло стать плохо с сердцем», — цитирует источник издание.

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По словам местных жителей, журналиста высадили неподалеку от остановочного комплекса, где можно переночевать. Предположительно, Рыбин находился в поисках нового попутчика, однако его путь прервала внезапная смерть.

Обращаем внимание, информация пока не получила официального подтверждения, данные уточняются.

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