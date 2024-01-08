Стали известны подробности загадочной смерти журналиста Рыбина в Ростовской области

Портал «НТВ» со ссылкой на «Комсомольскую правду» сообщил, что журналист мог перемещаться по Ростовской области на попутном транспорте. По словам источника, погибший мог ловить попутки, но в Красносулинском районе его уже высадили. При этом пока неизвестно, куда именно мог ехать Александр Рыбин.