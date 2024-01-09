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Метеоролог Вильфанд заявил об аномальном холоде. Что ждет Ростовскую область

Метеоролог Вильфанд предупредил об аномальных холодах. Что ждет Ростовскую область

9 января 2024, 06:52
Фото: pxhere.com
Метеоролог Вильфанд заявил об аномальном холоде. Что ждет Ростовскую область

Метеоролог Вильфанд предупредил о страшных морозах в Ростовской области

В Ростовскую область придут 15-градусные морозы в январе, сообщил представитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он рассказал ТАСС, что в некоторых регионах в ближайшие дни будет аномальный холод. В этот список входят субъекты Приволжского, Уральского и Южного федеральных округов.

«В Волгоградской и Ростовской областях температура опустится до -15 градусов. В Крыму столбики термометров остановятся на отметке -8 градусов», — заявил собеседник.

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Он добавил, что это первое такое похолодание в южной части страны этой зимой.

Согласно прогнозам, в Ростове во вторник температура составит -13 градусов, а ночью она упадет до -18 градусов. В течение дня может выпасть снег, но ближе к вечеру он прекратится.

В понедельник в регионе была метель, ставшая причиной серьезных заторов на дорогах и аварий.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Прогноз погоды#Крым#Снег#Гидрометцентр#Аварии#Холод
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