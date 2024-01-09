rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:06

Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

Сурикаты неизвестного пола родились в Ростове-на-Дону

Сурикаты неизвестного пола родились в Ростове-на-Дону

9 января 2024, 14:06
Фото: Мария Петрова/vk.com
Сурикаты неизвестного пола родились в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону в местном зоопарке появились на свет сурикаты, сообщила в соцсетях пресс-секретарь администрации города Мария Петрова.

У семейства сурикатов родился малыш, которого родители сейчас оберегают от посторонних. Из-за этого зоологи пока не могут сказать, какого он пола.

«Однако маленький житель активно гуляет по вольеру, и посетители уже могут его увидеть», — уточнила Петрова.

Она опубликовала фотографию, на котором показала бегающего по вольеру малыша. Какое имя он получит, пока остается загадкой.

В Ростовском зоопарке обустроят новый вольер для белых медведей
Узнать подробнее
Сурикаты неизвестного пола родились в Ростове-на-Дону
Видео: Мария Петрова/vk.com

Ранее стало известно, что в зоопарке обустроят новый вольер для белых медведей. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого в зоопарке Ростова-на-Дону сделали рентген 70 птицам.

Кроме того, стало известно, что зоопарк скрывал рождение ленивого верблюда.

Читайте также:
В Ростовском зоопарке обустроят новый вольер для белых медведейВ зоопарке Ростова-на-Дону сделали рентген 70 птицамРостовчане обвинили зоопарк в перекрытии прохода к Темернику
#Общество#Видео#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Зоопарк#Сурикаты
Подпишитесь
Ростовчане носятся по улицам на лыжах и сметают с полок магазинов куриные яйца
Сегодня, 15:33
«Разруха, мыши и тараканы»: чем недовольны пациенты больницы в Ростовской области
Сегодня, 15:30
«Все сделали ради галочки»: жители Ростова пожаловались на подготовку укрытия
Сегодня, 14:05
Взрыв прогремел в Батайске 9 января
Сегодня, 15:24
Спасатель назвал главную причину заторов из-за снега на трассе М-4 «Дон»
Сегодня, 14:25
Здание молодежного театра ТЮЗа: архитектурная «жемчужина» ростовской Нахичевани
Сегодня, 13:07