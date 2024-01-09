Сурикаты неизвестного пола родились в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
У семейства сурикатов родился малыш, которого родители сейчас оберегают от посторонних. Из-за этого зоологи пока не могут сказать, какого он пола.
«Однако маленький житель активно гуляет по вольеру, и посетители уже могут его увидеть», — уточнила Петрова.
Она опубликовала фотографию, на котором показала бегающего по вольеру малыша. Какое имя он получит, пока остается загадкой.
Ранее стало известно, что в зоопарке обустроят новый вольер для белых медведей. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого в зоопарке Ростова-на-Дону сделали рентген 70 птицам.
Кроме того, стало известно, что зоопарк скрывал рождение ленивого верблюда.