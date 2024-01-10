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Published Сегодня, 07:59

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Updated Сегодня, 08:01

Ремонт машин в автосервисах подорожает в Ростовской области

Эксперт предупредил о подорожании услуг автосервисов в Ростовской области

10 января 2024, 07:59
Фото: pxhere.com
Ремонт машин в автосервисах подорожает в Ростовской области
В России, в том числе Ростовской области, могут вырасти в цене услуги автосервисов, сообщила представитель Финуниверситета при правительстве РФ Марина Амурская.

Она рассказала Aif.ру, что стоимость услуг может вырасти до 15%. Причиной назвали инфляцию и курс рубля, который не стоит на месте.

«Бизнесмены обычно закладывают в цену риск скачка курса доллара, рост расходов на зарплаты. Кроме того, влияет отсутствие стабильных поставок запчастей на зарубежные машины», — уточнила эксперт.

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Она добавила, что с 2022 года улучшилась ситуация, так как появились каналы параллельного импорта. А также привозят китайские аналоги оригинальных запчастей.

Ранее эксперт рассказал, что сильнее всего подорожает в Ростовской области в 2024 году.

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