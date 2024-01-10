Эксперт предупредил о подорожании услуг автосервисов в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Она рассказала Aif.ру, что стоимость услуг может вырасти до 15%. Причиной назвали инфляцию и курс рубля, который не стоит на месте.
«Бизнесмены обычно закладывают в цену риск скачка курса доллара, рост расходов на зарплаты. Кроме того, влияет отсутствие стабильных поставок запчастей на зарубежные машины», — уточнила эксперт.
Она добавила, что с 2022 года улучшилась ситуация, так как появились каналы параллельного импорта. А также привозят китайские аналоги оригинальных запчастей.
Ранее эксперт рассказал, что сильнее всего подорожает в Ростовской области в 2024 году.