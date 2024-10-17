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Запчасти

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2024
Кругом обман: в России обнаружили 60% подделок моторного масла
Две трети моторных масел, поставляемых в Россию, оказались подделкой, сообщают «Новые известия». Кроме того, эксперты обнаружили множество контрафактных деталей для авто.
17 октября, 10:52
«Странный ценник»: почему поездки в такси сильно подорожали в Ростове
Цены на поездки в такси в Ростовской области поднялись из-за повышения стоимости содержания автомобилей. Об этом корреспондент RostovGazeta узнал от водителя в такси.
13 марта, 15:53
Tesla и Maybach стали доступнее для жителей Ростовской области в 2023 году
13 января, 10:45
Эксперт предупредил о подорожании услуг автосервисов в Ростовской области
В России, в том числе Ростовской области, могут вырасти в цене услуги автосервисов, сообщила представитель Финуниверситета при правительстве РФ Марина Амурская.
10 января, 07:59
2023
Стоимость проезда в автобусах может резко подорожать в Ростове
23 октября 2023, 08:14
Ростовчане заявили о резком скачке цен на такси
31 августа 2023, 11:14
Рост цен на топливо негативно отразится на аграриях Ростовской области перед посевной
В Ростовской области рост стоимости топлива может негативно отразиться на работе аграриев перед посевной, сообщил зампред Заксобрания региона Вячеслав Василенко.
23 августа 2023, 13:43
Мясо может подорожать в Ростовской области с сентября 2023 года
В России, в том числе Ростовской области, в сентябре этого года может вырасти в цене продукция из мяса индейки, пишут СМИ.
8 августа 2023, 07:49
Незаконный груз пытались доставить на теплоходе из Сирии в Ростов-на-Дону
На прибывшем в Ростов-на-Дону теплоходе обнаружили незадекларированные запчасти, сообщает Южное таможенное управление.
25 июля 2023, 11:23

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