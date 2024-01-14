В Ростове красивых людей берут чаще на работу

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Аналитики опросили работающих россиян, чтобы узнать, считают ли они привлекательные внешние данные весомым аргументом для трудоустройства человека.
Из опроса следует, что 64% опрошенных согласны с утверждением о преимуществе красивых соискателей на рынке труда. Еще 20% респондентов уверены, что внешность не играет хоть какой-либо важной роли. Затруднились с ответом 16% опрошенных.
Что касается работодателей, то 69% из них подтвердили, что привлекательная внешность является плюсом при трудоустройстве.
«На красивого человека смотреть приятнее, настроение поднимается у всех присутствующих (и сотрудников, и клиентов)», — говорят представители компаний.
Еще 18% опрошенных работодателей заявили, что внешность соискателя для них далеко не главный фактор.
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