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Posted Сегодня, 11:38

Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

Работодатели и соискатели в Ростове уверены, что красивым людям легче найти работу

В Ростове красивых людей берут чаще на работу

14 января 2024, 11:38
Фото: Midjourney
Работодатели и соискатели в Ростове уверены, что красивым людям легче найти работу

Компании в Ростове заявили, что охотнее берут на работу красивых людей

Работодатели и соискатели в Ростове уверены, что красивым людям легче найти работу, следует из исследования Superjob.

Аналитики опросили работающих россиян, чтобы узнать, считают ли они привлекательные внешние данные весомым аргументом для трудоустройства человека.

Из опроса следует, что 64% опрошенных согласны с утверждением о преимуществе красивых соискателей на рынке труда. Еще 20% респондентов уверены, что внешность не играет хоть какой-либо важной роли. Затруднились с ответом 16% опрошенных.

Что касается работодателей, то 69% из них подтвердили, что привлекательная внешность является плюсом при трудоустройстве.

«На красивого человека смотреть приятнее, настроение поднимается у всех присутствующих (и сотрудников, и клиентов)», — говорят представители компаний.

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Еще 18% опрошенных работодателей заявили, что внешность соискателя для них далеко не главный фактор.

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