Стало известно, когда резко потеплеет в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
В среду должно быть холодно с температурой +1 градус и будет облачно. В четверг ожидать новых погодных условий не стоит.
А ночью начнутся снег с дождем, температура опустится до +1 градуса. Порывы ветра в этот период могут достигнуть 6 метров в секунду.
Днем в пятницу сохранится дождливая погода, а температура поднимется до +7 градусов. Такие же условия должны быть и в предстоящую субботу.
Но с воскресенья похолодает до 0 градусов, а в понедельник вернутся заморозки. Осадков быть не должно.
Ранее в Ростове после непогоды снег сошел вместе с асфальтом.