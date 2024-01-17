rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:12

Published Сегодня, 05:12

Modified Сегодня, 05:14

Updated Сегодня, 05:14

Стало известно, когда резко потеплеет в Ростовской области

Стало известно, когда резко потеплеет в Ростовской области

17 января 2024, 05:12
Фото: 1MI
В Ростовской области в конце этой недели температура воздуха может подняться до +7 градусов, сообщили синоптики.

В среду должно быть холодно с температурой +1 градус и будет облачно. В четверг ожидать новых погодных условий не стоит.

А ночью начнутся снег с дождем, температура опустится до +1 градуса. Порывы ветра в этот период могут достигнуть 6 метров в секунду.

В Ростове после непогоды снег сошел вместе с асфальтом
Узнать подробнее

Днем в пятницу сохранится дождливая погода, а температура поднимется до +7 градусов. Такие же условия должны быть и в предстоящую субботу.

Но с воскресенья похолодает до 0 градусов, а в понедельник вернутся заморозки. Осадков быть не должно.

Ранее в Ростове после непогоды снег сошел вместе с асфальтом.

Читайте также:
В Ростове после непогоды снег сошел вместе с асфальтомПункты временного размещения открыли в Ростовской области из-за непогодыЭнергетики перешли на особый режим работы в Ростовской области из-за непогоды
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Погода#Снегопад
Подпишитесь
В Ростове отменяют артистов и ужасаются очередному повышению цен на бензин
Вчера, 15:29
Эксперт посчитала, как вырастут выплаты жителям Ростовской области в 2024 году
Вчера, 11:36
Пять самых высокооплачиваемых вакансий в Ростове в январе
Вчера, 11:07
«Уезжай из страны»: эксперт поддержал призыв об отмене концерта Кортнева в Ростове
Вчера, 11:05
Потребительские цены выросли на 7% в Ростовской области за год
Вчера, 10:23
Криминальное место Нахичевани-на-Дону: история ростовского микрорайона Берберовка
Вчера, 12:03