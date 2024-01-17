Завод по производству наполнителей для подушек загорелся в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
В данный момент горит цех по производству наполнителей для матрасов и подушек. О пострадавших пока информации не поступало.
Tekegram-канал Don_Mash сообщил, что площадь возгорания достигла 200 квадратных метров. Сотрудники предприятия сейчас находятся в шоке от происходящего.
Ранее горожане рассказали, что услышали звук взрыва, а после увидели черные клубы дыма, которые поднимались в небо. Но официальной информации о грохоте не поступало.
При этом местные жители заявляют, что у них тряслись окна и двери.
Ранее украинские спецслужбы запустили очередной фейк о взрыве на «Комбинате Каменский».