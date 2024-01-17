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Published Сегодня, 08:56

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Updated Сегодня, 08:58

Завод по производству наполнителей для подушек загорелся в Ростовской области

Завод по производству наполнителей для подушек загорелся в Ростовской области

17 января 2024, 08:56
Фото: Александр / Яндекс.Карты
Завод по производству наполнителей для подушек загорелся в Ростовской области
В Ростовской области произошло возгорание на территории предприятия в поселке Гидропривод, сообщили в региональном УМЧС.

В данный момент горит цех по производству наполнителей для матрасов и подушек. О пострадавших пока информации не поступало.

Tekegram-канал Don_Mash сообщил, что площадь возгорания достигла 200 квадратных метров. Сотрудники предприятия сейчас находятся в шоке от происходящего.

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Завод по производству наполнителей для подушек загорелся в Ростовской области
Видео: Телеграм / КВУ Шахты

Ранее горожане рассказали, что услышали звук взрыва, а после увидели черные клубы дыма, которые поднимались в небо. Но официальной информации о грохоте не поступало.

При этом местные жители заявляют, что у них тряслись окна и двери.

Ранее украинские спецслужбы запустили очередной фейк о взрыве на «Комбинате Каменский».

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